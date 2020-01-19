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Instagram начал скрывать отредактированные фотографии

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Социальная сеть Instagram начала помечать измененные фотографии как «ложную информацию». Заблокированными оказались также художественные снимки. Об этом пишет Tech Radar.

Instagram начал скрывать отредактированные фотографии

Фото: Tech Radar

Как сообщает издание, Instagram не обозначает, что имеется в виду под «ложной информацией».

Пост оценивается независимыми редакторами, и если получает соответствующую отметку, то алгоритм затрудняет его поиск через рекомендации и хэштеги. Сама фотография будет отображаться в профиле, но при клике ее закроет черный экран с предупреждением.

Журналисты Tech Radar провели собственный эксперимент и выяснили, что далеко не все отфотошопленные фотографии закрываются Instagram.

Одним из первых о новой функции сообщил фотограф из Сан-Франциско Тоби Харриман. Позже с ним связались представители Facebook, которая владеет Instagram, и сообщили, что они скрывают не все отредактированные снимки, а лишь те, которые были помечены редакторами.

Фото: Irina Alexandrovna / Shutterstock

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CSTB.Telecom & Media

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