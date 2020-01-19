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Instagram начал скрывать отредактированные фотографии
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Анна Бородкина
Социальная сеть Instagram начала помечать измененные фотографии как «ложную информацию». Заблокированными оказались также художественные снимки. Об этом пишет Tech Radar.
Instagram начал скрывать отредактированные фотографииАнна Бородкина
Фото: Tech Radar
Как сообщает издание, Instagram не обозначает, что имеется в виду под «ложной информацией».
Пост оценивается независимыми редакторами, и если получает соответствующую отметку, то алгоритм затрудняет его поиск через рекомендации и хэштеги. Сама фотография будет отображаться в профиле, но при клике ее закроет черный экран с предупреждением.
Журналисты Tech Radar провели собственный эксперимент и выяснили, что далеко не все отфотошопленные фотографии закрываются Instagram.
Одним из первых о новой функции сообщил фотограф из Сан-Франциско Тоби Харриман. Позже с ним связались представители Facebook, которая владеет Instagram, и сообщили, что они скрывают не все отредактированные снимки, а лишь те, которые были помечены редакторами.
Как сообщает издание, Instagram не обозначает, что имеется в виду под «ложной информацией».
Пост оценивается независимыми редакторами, и если получает соответствующую отметку, то алгоритм затрудняет его поиск через рекомендации и хэштеги. Сама фотография будет отображаться в профиле, но при клике ее закроет черный экран с предупреждением.
Журналисты Tech Radar провели собственный эксперимент и выяснили, что далеко не все отфотошопленные фотографии закрываются Instagram.
Одним из первых о новой функции сообщил фотограф из Сан-Франциско Тоби Харриман. Позже с ним связались представители Facebook, которая владеет Instagram, и сообщили, что они скрывают не все отредактированные снимки, а лишь те, которые были помечены редакторами.
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