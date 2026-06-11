Владельцы «Светофора» откроют новую сеть дискаунтеров «Золотой ключик»: первые точки заработали в Нижнем Новгороде

Управляющая компания дискаунтера «Светофор» «Торгсервис» начала развивать новый розничный проект — магазин «Золотой ключик», сообщает Shopper’s. Первые точки уже открылись в Нижнем Новгороде. При этом, по данным СМИ, формат отличается от существующих сетей группы: магазины будут в несколько раз меньше традиционных объектов «Светофора».

Факты намекают: проект связан с владельцами «Светофора»

Прямо о принадлежности сети к владельцам «Светофора» её создатели не сообщают, однако ряд фактов указывает на связь проекта с управляющей компанией «Торгсервис».

Во-первых, подбором сотрудников для «Золотого ключика» занимается компания «Восторг 76», которая связана с «Инвест стандартом» — структурой, управляющей частью бизнеса «Торгсервиса».

Во-вторых, в течение 2025 года заявки на регистрацию товарного знака «Золотой ключик» подавала компания «Красритейл», среди владельцев которой значатся Валентина и Андрей Шнайдеры — бенефициары бизнеса «Торгсервиса».

«Золотой ключик» в 2–3 раза меньше по площади, чем другие дискаунтеры

По данным источников Shopper’s, компания рассматривает объекты площадью от 350 до 600 кв. м на первых этажах зданий: одни собеседники говорят о формате 400–600 кв. м, другие — о помещениях площадью 350–450 кв. м. Для новых точек также важна возможность заключить долгосрочный договор аренды сроком не менее пяти лет и оформить лицензию на продажу алкоголя.

Для сравнения: стандартные магазины сети «Светофор» обычно занимают около 1000 кв. м, а площадь объектов «Маяк», которыми также управляет «Торгсервис», достигает примерно 2000 кв. м.

Таким образом, новые магазины могут оказаться в 2–4 раза меньше других магазинов компании.

Первые магазины уже открылись в Нижнем Новгороде

Пилотные точки уже работают в Нижнем Новгороде, согласно данным Яндекс Карт. По данным Shopper’s, объявления о найме сотрудников публиковались через аккаунты сети «Светофор». Судя по описаниям в социальных сетях, магазины работают по складскому принципу.

Источники Shopper’s считают, что до конца года в Москве могут начать работу от двух до пяти магазинов новой сети. При этом, по их словам, компании придётся конкурировать за помещения с крупнейшими федеральными ритейлерами, а также с сетью дискаунтеров «Чижик».

По мнению экспертов издания, наиболее логичным направлением для развития сети дискаунтеров могли бы стать районы за пределами МКАД, где проще найти подходящие площади и выше концентрация аудитории подобных магазинов.

Контекст

У крупнейших юридических лиц, управляющих магазинами сети «Светофор», в 2025 году снизились финансовые показатели:

«Инвест Стандарт» — чистая прибыль сократилась почти на 14% и составила 547,8 млн рублей.

— чистая прибыль сократилась почти на 14% и составила 547,8 млн рублей. «Торгсервис 150» — выручка снизилась на 17,6%, до 7,85 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 77,3%.

— выручка снизилась на 17,6%, до 7,85 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 77,3%. «Торгсервис 50» — выручка уменьшилась на 9,6%, до 8,9 млрд рублей, прибыль сократилась на 68,5%. За год компания закрыла 42 магазина и открыла только два новых.

Представители бизнеса связывают сокращение финансовых показателей с проверками надзорных органов. В январе Роспотребнадзор провёл проверки почти 1500 магазинов «Светофор», изъяв 5700 партий продукции с нарушениями. Деятельность 76 магазинов была приостановлена судами.

Ранее претензии к работе сети также предъявляли Россельхознадзор и Федеральная антимонопольная служба.