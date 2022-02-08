Новая функция Instagram «Сделай перерыв» заработала в России

В России заработала новая функция Instagram. Пользователи могут установить лимит на время, проведенное в приложении. По его истечении Instagram попросит сделать перерыв и предложит, чем заняться вместо листания ленты.
О запуске новой функции в Instagram сообщили в пресс-службе Meta в России.
Функцию «Сделай перерыв» можно активировать в настройках Instagram во вкладке «Аккаунт», перейдя в раздел «Ваши действия».
Instagram дал возможность самостоятельно установить ограничение на время, проведенное в приложении. Когда это время истечет, пользователь получит уведомление об этом и советы, чем можно заняться во время перерыва.
Фото: пресс-служба Meta в России
«Этот инструмент особенно важен для подростков, чтобы помочь им контролировать свое время на платформе», – отметили в пресс-службе Meta.
Функцию «Сделай перерыв» Instagram начал тестировать в ноябре 2021 года. В январе текущего года ее постепенно начали вводить в разных странах.
Также в январе Instagram начал тестировать функцию отмены хронологической последовательности постов в профиле. Некоторые пользователи получили возможность менять их местами по своему усмотрению.
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Фото на обложке: PixieMe /
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