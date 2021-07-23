ЦСР предложил создать для стартапов биржу и институт развития

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил создать в России отдельную биржу для субъектов малого и среднего предпринимательства, а еще специальный институт поддержки для стартапов. Это позволит создать для всех эмитентов различных отраслей конкурентные условия.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на бюллетень центра. Это, как уточняется в сообщении, позволит создать для всех эмитентов различных отраслей конкурентные условия.

Для небольших компаний планируют создать альтернативную биржу «с низким объемом торгов и более доступными условиями для листинга ценных бумаг»‎. В центре считают недостаточной мерой предоставление льготных кредитов для малого бизнеса и предлагает создать отдельный институт, «который был бы способен брать на себя риски по наиболее перспективным проектам, использовать особые методы поддержки стартапов (беззалоговые кредиты, специфические долговые инструменты) и сопровождать их до того момента, как они станут устойчивыми платежеспособными компаниями»‎.

В Минэкономразвития сообщили газете, что в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» небольшие компании имеют доступ к рынку через „Сектор роста“ на Мосбирже с сопровождением ЦБ, поэтому «не видят необходимости в дополнительной бирже для субъектов МСП». В ведомстве добавили, что «малый бизнес может получить компенсацию части затрат на листинг и выплату купонов по облигациям в рамках нацпроекта МСП».

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