Intel отчиталась о крупнейшем в своей истории квартальном убытке

Intel сообщила о крупнейшем в своей истории квартальном убытке и снижении выручки на 36%. Финансовые показатели техногигантов падают на фоне кризиса перепроизводства полупроводников – Samsung накануне отчиталась о падении прибыли на 95%.

Американская корпорация Intel опубликовала отчет о своей финансовой деятельности за первый квартал 2023 года.

Выручка компании год к году снизилась на 36% до $11,7 млрд. При прибыли в $8,1 млрд в первом квартале 2022 года, Q1 2023 Intel закончила с рекордным в своей истории убытком в $2,8 млрд.

Intel уже несколько кварталов подряд отчитывается о падении выручки и прибыли. Чтобы снизить расходы, корпорация решила сократить зарплаты большинства сотрудников на 5%.

Финансовые показатели техногигантов падают на фоне кризиса перепроизводства полупроводников. Ранее Samsung отчиталась о снижении квартальной прибыли на 95% и убытке ее подразделения по выпуску чипов.

В январе Intel представила 24-ядерный процессор, способный развивать частоту до 6 ГГц. Это первый в мире процессор с опцией автоматического разгона до такой высокой частоты.

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