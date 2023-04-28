Intel отчиталась о крупнейшем в своей истории квартальном убытке

Intel сообщила о крупнейшем в своей истории квартальном убытке и снижении выручки на 36%. Финансовые показатели техногигантов падают на фоне кризиса перепроизводства полупроводников – Samsung накануне отчиталась о падении прибыли на 95%.
Американская корпорация Intel опубликовала отчет о своей финансовой деятельности за первый квартал 2023 года.
Выручка компании год к году снизилась на 36% до $11,7 млрд. При прибыли в $8,1 млрд в первом квартале 2022 года, Q1 2023 Intel закончила с рекордным в своей истории убытком в $2,8 млрд.
Intel уже несколько кварталов подряд отчитывается о падении выручки и прибыли. Чтобы снизить расходы, корпорация решила сократить зарплаты большинства сотрудников на 5%.
Финансовые показатели техногигантов падают на фоне кризиса перепроизводства полупроводников. Ранее Samsung отчиталась о снижении квартальной прибыли на 95% и убытке ее подразделения по выпуску чипов.
В январе Intel представила 24-ядерный процессор, способный развивать частоту до 6 ГГц. Это первый в мире процессор с опцией автоматического разгона до такой высокой частоты.
Фото на обложке: Ireshetnikov54 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выбор редакции: стартапы года — 2020
- 2 «Наши конкуренты теперь работают у нас в компании»: как Intel справляется с производственным кризисом
- 3 Видео дня: Intel запустила 1218 дронов на открытии Олимпиады
- 4 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
- 5 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2023
30 апреля 2023