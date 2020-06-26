Около 15 тысяч россиян в 2020 году смогут бесплатно получить дополнительное образование по теме интеллектуальной собственности. Программа финансируется за счет субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянам станет доступно бесплатное обучение в сфере интеллектуальной собственности