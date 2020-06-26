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Россиянам станет доступно бесплатное обучение в сфере интеллектуальной собственности

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Около 15 тысяч россиян в 2020 году смогут бесплатно получить дополнительное образование по теме интеллектуальной собственности. Программа финансируется за счет субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянам станет доступно бесплатное обучение в сфере интеллектуальной собственности

Программы подготовки будут охватывать темы:

  • правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в России и за рубежом,
  • проведение патентных исследований,
  • маркетинг в сфере интеллектуальной собственности,
  • ведение бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов,
  • оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и другие.

Обучение начнется после проведения конкурса образовательных учреждений, который будет завершен в июле-августе.

«Всего в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году будет подготовлено 100 тысяч специалистов в области интеллектуальной собственности», — комментирует директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Сергей Пилипенко.

Фото: Unsplash

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