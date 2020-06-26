Россиянам станет доступно бесплатное обучение в сфере интеллектуальной собственности
Около 15 тысяч россиян в 2020 году смогут бесплатно получить дополнительное образование по теме интеллектуальной собственности. Программа финансируется за счет субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости».
Программы подготовки будут охватывать темы:
- правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности в России и за рубежом,
- проведение патентных исследований,
- маркетинг в сфере интеллектуальной собственности,
- ведение бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов,
- оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и другие.
Обучение начнется после проведения конкурса образовательных учреждений, который будет завершен в июле-августе.
«Всего в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году будет подготовлено 100 тысяч специалистов в области интеллектуальной собственности», — комментирует директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Сергей Пилипенко.
Фото: Unsplash
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