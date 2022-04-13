На Илона Маска подал в суд один из акционеров Twitter

На главу Tesla Илона Маска подал в суд акционер Twitter за то, что предприниматель не раскрыл в установленный срок данные о доле в компании. Задержка позволила купить акции по более низкой цене.

Иск 12 апреля подал Марк Бэйн Раселла от «имени всех инвесторов, которые продали акции Twitter с 24 марта по 1 апреля включительно», пишет TechCrunch.

В заявлении говорится, что Илон Маск стал покупать акции компании в январе и к апрелю уже имел более 5%. По правилам комиссии по ценным бумагам и биржам США, предприниматель должен был сообщить ведомству о превышении порога в 5% в течение десяти дней — до 24 марта. Однако миллиардер продолжил покупку ценных бумах и раскрыл данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter.

По словам истца, скрывая свою растущую долю в Twitter, Маск смог искусственно снизить цену акций и купить их по заниженной цене.

Генеральный директор Twitter Параг Агравал объявил главу Tesla членом совета директоров 4 апреля, а ранее выяснилось, что Маск приобрел 9,2% акций Twitter в период с января по апрель, потратив $2,64 млрд. Позднее предприниматель отказался входить в совет директоров компании, но останется крупнейшим акционером Twitter.

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