Инвесторы TON пригрозили Дурову судом и требуют вернуть миллионы долларов

На возмещение дается две недели, в случае отказа против TON Inc. и Telegram Inc. будет подан иск в суд Лондона. Уточняется, что речь идет о компенсации в размере около $100 млн, по данным других источников в требовании фигурирует сумма в $20 млн.

Собеседник издания пояснил, что присланное уведомление является так называемым «letter before claim», юридической обязанностью перед подачей искового заявления в суд. Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментария Forbes, вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на запросы журналистов.

Дуров планировал запустить блокчейн-платформу еще осенью 2018 года. Проект тогда привлек $1,7 млрд, в него вложились Роман Абрамович, Юрий Мильнер, Сергей Солонин и другие. Среди крупнейших инвесторов TON был и Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital. Фонд заключил с Telegram соглашение о приобретении токенов на $72,1 млн и перевел на счета продавца $45,4 млн в 2018 году.

В 2020 году Дуров официально закрыл проект, незадолго до запуска Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Telegram в суд. По мнению SEC, инвесторам TON предложили незарегистрированные ценные бумаги.

Чуть позже Дуров пообещал всем, кто вложился в блокчейн-платформу, акции мессенджера. Прошлым летом Telegram и SEC договорились о мировом соглашении, тогда Дуров подтвердил обязательство вернуть деньги инвесторам, срок выплат по долгам истекает в конце апреля 2021 года.

Уже в этом году стало известно, что Telegram намерен разместить бонды на $1 млрд для закрытого круга инвесторов. Поиски желающих приобрести облигации мессенджера ведутся среди узкого круга инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. Вырученные средства компания как раз и планировала направить на выплату долгов.

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