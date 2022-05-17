Крупные инвесторы увеличили долю наличных в портфеле до максимума за последние 20 лет

Институциональные инвесторы ушли в «кэш». Доля денег в портфелях крупных инвесторов и инвестфондов выросла до максимума за последние 20 лет. Они опасаются рисков, таких как ужесточение кредитной политики и роста инфляции.

Опрос участников инвестиционного рынка провели в Bank of America – по его итогам специалисты сделали вывод, что крупные инвесторы и управляющие инвестиционными фондами нарастили долю денег в своих портфелях до максимального значения с 2001 года.

Агентство Bloomberg уточнило, что инвесторы перестали испытывать оптимизм в вопросе роста глобального рынка, особенно технологических компаний – из них в основном и были выведены деньги. На данный момент участники венчурного рынка предпочитают инвестировать в предприятия из сырьевого, потребительского секторов и сферы здравоохранения, отметило издание.

Институциональные инвесторы боятся рисков – основными, по результатам опроса, были названы ужесточение денежно-кредитной политики в разных странах, вероятность упадка мировой экономики и рост инфляции. Последняя в США показывает рекорд – в апреле она составила 8,3% в годовом выражении, что является максимумом за последние 40 лет.

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