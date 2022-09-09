Недельный отток капитала из фондов акций компаний США достиг рекордных за год $11 млрд

За последнюю фонды акций компаний США потеряли почти $11 млрд – рекордную за последние 11 месяцев сумму. Инвесторы выводят свой капитал из акций в опасении рецессии и частично перекладывают его в облигации, полагают аналитики Bank of America.

Статистику со ссылкой на аналитическую записку Bank of America приводит Bloomberg.

С 1 по 7 сентября фонды акций компаний США потеряли $10,9 млрд. Это самый большой недельный отток капитала за последние 11 месяцев. Из акций технологических компаний было выведено $1,8 млрд, из фондов глобальных акций – $14,5 млр. В то же время в государственные облигации было вложено $6,1 млрд.

В Bank of America полагают, что инвесторы выводят деньги с фондового рынка в ожидании рецессии. Опасения вызваны агрессивной политикой регулирующих органов – ФРС США видит основной целью снижение инфляции, не исключено, что в ущерб развитию экономики, и уже несколько раз подряд повысила базовую процентную ставку.

В банке прогнозируют, что текущая неопределенность в экономике США сохранится как минимум до 2023 года, а ключевой биржевой индекс S&P 500 к концу года упадет до 3600 пунктов с текущих 4000 пунктов.

Фото на обложке: GH Studio / Shutterstock