Мошенники предлагают установить iOS 17 раньше ее выхода

Релиз операционной системы iOS 17 состоится одновременно с выходом новых iPhone 12 сентября. Мошенники уже предлагают пользователям поставить ее раньше срока с помощью Telegram-ботов.

Эти боты могут собирать личную информацию, в том числе логин и пароль от учетной записи Apple ID. Эксперты рекомендовали не пользоваться ими, узнали «Известия».

Гендиректора Telecom Daily Денис Кусков добавил, что сразу после выхода ОС также не следует торопиться ставить новинку в числе первых. Лучше всего подождать пару недель, убедиться, что на IOS 17 работают все необходимые пользователю приложения, и только потом ставить ее на свой iPhone.

Apple проведет традиционную осеннюю презентацию 12 сентября. Она получила название Wonderlust («Жажда чудес»). На ней будут представлены новые продукты – ожидается, что это будут iPhone 15, модели часов Apple Watch и наушников AirPods.

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