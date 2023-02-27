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Поставки iPhone из Индии в Россию в 2022 году взлетели вдвое

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году импорт iPhone из Индии в Россию вырос в два раза, до 165 тыс. устройств. Однако это составило только 2,2% от общего импорта. При этом общий объем поставок этих смартфонов упал в три раза.

Поставки iPhone из Индии в Россию в 2022 году взлетели вдвое

Поставки Apple в Россию в мае-декабре 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее снизились с 3,2 млн до 1,1 млн штук, подсчитали «Ведомости».

Наращивание поставок гаджетов из Индии участники рынка связывают с геополитическими причинами: Apple начала уходить из США по требованию правительства США из-за торговой войны между странами, еще одной причиной перевода заказов в Индию послужила серия локдаунов в Китае из-за пандемии COVID-19.

Основной риск покупки «параллельных» устройств — отсутствие гарантий, сообщил глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Предложения же гарантийного обслуживания от ритейлеров значительно увеличивают стоимость техники.

Помимо этого, возникают риски, связанные со страновыми особенностями, что может ухудшать или полностью исключать эксплуатацию устройств в России, предупредил он.

Фото на обложке: Gabo_Arts / Shutterstock

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