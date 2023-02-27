В 2022 году импорт iPhone из Индии в Россию вырос в два раза, до 165 тыс. устройств. Однако это составило только 2,2% от общего импорта. При этом общий объем поставок этих смартфонов упал в три раза.

Поставки iPhone из Индии в Россию в 2022 году взлетели вдвое