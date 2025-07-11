Бюджетный iPhone, быстрый iPad и апгрейд MacBook: Apple раскрыла планы на 2026 год

Считать стали даже фанаты

iPhone 17e — это не революция, а знак времени. Вместо новых дизайнов — старый корпус и свежий чип A19. Цена — $599. Видимо, приставка «17» — это чтобы звучало не хуже, чем у старших моделей. Apple явно решила: теперь даже эконом-сегмент надо освежать ежегодно, а не раз в 2–4 года, как с SE.

Планшетный апгрейд: быстрее, но не ярче

Весной 2026 года в продаже появится новая версия iPad за $349, с тем же лицом и новым чипом. iPad Air — тоже в апгрейде: переезд с M3 на M4, но без дизайнерских кульбитов. Apple выбирает скучную стабильность — и правильно делает: длинные паузы между апдейтами срезали продажи, особенно после пандемийного бума.

MacBook'и подождут

По данным Bloomberg, новые MacBook Pro и Air откладываются на 2026 год. Зато всё остальное в графике: осенью 2025 года — флагманские iPhone, Apple Watch, iPad Pro и «прокачанный» Vision Pro. Год будет плотным.

Контекст

Apple больше не делает ставку только на дорогие обновления. Эконом-сегмент снова в игре, но уже по новым правилам: реже говорить «революция», чаще — «обновили чип». Даже купертиновцы поняли, что рынок изменился. Покупатели больше не хотят ждать. И не готовы платить — как раньше.

Фото на обложке: Pao Pattarapol / Unsplash