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iPhone может подорожать на 43% из-за пошлин Трампа

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Стоимость смартфона от американской технологической компании Apple может подорожать на 43% из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, сообщает Reuters.
iPhone может подорожать на 43% из-за пошлин Трампа
  1. Новости

По прогнозам аналитиков, такое подорожание продукции Apple может произойти в том случае, если компания решит перенести все издержки, связанные с поставкой смартфонов из Китая, на плечи потребителей. Против КНР, в частности, были введены тарифы в размере 54%, отмечает агентство.

iPhone 16, который на американском рынке предлагается по цене в $799, может подорожать до $1142 за штуку, прогнозируют аналитики Rosenblatt Securities. Флагманский iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем и 1 ТБ памяти, который в настоящее время стоит в США $1599, при росте цен на 43% может увеличиться в цене до $2300.

  • Трамп еще во времена своего первого президентского срока ввел пошлины в отношении китайского импорта, чтобы заставить американский бизнес вернуть производство на родину, напоминает агентство. Тогда Apple удалось добиться некоторых послаблений, однако в этот раз о таких преференциях не сообщалось.
  • Трамп анонсировал масштабный пакет пошлин в отношении десятков государств 2 апреля, назвав эту дату «днем возрождения американской промышленности». Пошлины предусматривают несколько уровней — например, тариф в размере 10% вступит в силу 5 апреля и будет действовать для Великобритании, Сингапура, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии, а повышенные пошлины с 9 апреля будут платить Евросоюз (20%), Китай (54%), Вьетнам (46%), Таиланд (36%), Япония (24%) и другие.

Фото на обложке: TheRegisti / Unsplash

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