Режиссер «Олдбоя» снял фильм на iPhone 13 Pro

Apple продолжает демонстрировать возможности своих смартфонов для съемки фото и видео профессионального уровня. В этот раз американская корпорация пригласила известного южнокорейского режиссера Пака Чхан Ука, чтобы тот снял фильм на iPhone 13 Pro.

Картина получила название «Жизнь — всего лишь сон» (Life is But a Dream). Это короткометражка (20 минут с небольшим) в жанре фэнтези на тему боевых искусств.

Apple также выпустила короткий клип длительностью три с половиной минуты, в котором показаны процесс съемки фильма, работа съемочной группы со стабилизаторами, а создатели фильма рассказывают о кинематографическом режиме iPhone, который искусственно размывает фон позади объекта.

Пак Чхан Ук — 58-летний режиссер и кинопродюсер из Южной Кореи, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля за боевик 2003 года «Олдбой».

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Фото: YouTube