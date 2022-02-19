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Режиссер «Олдбоя» снял фильм на iPhone 13 Pro

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Apple продолжает демонстрировать возможности своих смартфонов для съемки фото и видео профессионального уровня. В этот раз американская корпорация пригласила известного южнокорейского режиссера Пака Чхан Ука, чтобы тот снял фильм на iPhone 13 Pro.

Режиссер «Олдбоя» снял фильм на iPhone 13 Pro

Картина получила название «Жизнь — всего лишь сон» (Life is But a Dream). Это короткометражка (20 минут с небольшим) в жанре фэнтези на тему боевых искусств.

Apple также выпустила короткий клип длительностью три с половиной минуты, в котором показаны процесс съемки фильма, работа съемочной группы со стабилизаторами, а создатели фильма рассказывают о кинематографическом режиме iPhone, который искусственно размывает фон позади объекта.

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Пак Чхан Ук — 58-летний режиссер и кинопродюсер из Южной Кореи, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля за боевик 2003 года «Олдбой».

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Фото: YouTube

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