Квартальный объем привлеченных в ходе IPO средств стал рекордным за 20 лет

На финансовом рынке поставлен очередной рекорд: квартальный объем привлеченных в ходе IPO средств стал максимальным за 20 лет. 1070 публичных размещений компаний в течение полугода привлекли $222 млрд, говорится в отчете Ernst & Young.

Одна из крупнейших в мире британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young посчитала, что в течение первых шести месяцев 20201 года было проведено 1070 IPO, в ходе которых было привлечено $222 млрд – рост на 215% к году.

«Компании, желающие воспользоваться благоприятным настроением рынка и высокой ликвидностью, стремились завершить свои сделки до ожидаемого замедления роста в середине года», – цитирует CNBC представителя Ernst & Young.

Четверть – 284, проведенных в H12021 IPO пришлось на технологические компании, которые привлекли $90,2 млрд. Предприятия сферы здравоохранения – 187 размещений на сумму $33,4 млрд, а промышленные предприятия – 140 IPO, привлекших $24,3 млрд.

Эксперты сошлись во мнении, что рост сохранится во второй половине года, но сделали ремарку о непредсказуемости развития ситуации относительно COVID-19, что может повлиять на объем привлеченных компаниями средств.

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