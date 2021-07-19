IPO Robinhood может войти в число крупнейших в США в этом году

IPO скандально-известного онлайн-брокера Robinhood может стать одним из крупнейших размещений, проведенных в США в этом году. Фирма планирует продать 55 млн акций и тем самым привлечь свыше $2 млрд, что позволит ей достигнуть рыночной стоимости в $33 млрд.

О намерениях Robinhood по привлечению $2 млрд в ходе IPO пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные документы, поданные компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Robinhood планирует продать 55 млн акций по средней цене $40. Если IPO будет успешным, то онлайн-брокер привлечет порядка $2,2 млрд, достигнув рыночной стоимости $33 млрд, что сделает его размещение пятым среди крупнейших в США, проведенных в 20201 году.

Robinhood обрел неоднозначную известность после того, как через него группа пользователей Reddit спекулятивно влияли на стоимость акций различных непримечательных компаний, например, GameStop. Чтобы обслужить заявки клиентов брокеру пришлось брать взаймы крупные суммы у банков. Неоднократно Robinhood останавливали торги, из-за чего клиенты подали на брокера в суд.

2020-ый год стал для Robinhood успешным – он нарастил выручку и показал прибыль в $7,45 млн, хотя 2019-ый закончил с убытками.

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