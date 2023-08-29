Брокер Robinhood стал третьим по величине держателем биткоина. На кошельке компании хранятся более 188 тыс. монет общей стоимостью более $3 млрд. Больше – только у криптобирж Binance и Bitfinex.
Кошелек брокера Robinhood стал третьим по величине держателей биткоина. За последние несколько месяцев на него перевели активы на общую сумму более $3 млрд, следует из данных сервиса Arkham Intelligence.
За три месяца Robinhood перевела на этот кошелек $118,3 тыс. биткоинов из других кошельков.
Таким образом брокер занимает третью строчку в списке крупнейших держателей биткоина, уступая криптобиржам Binance и Bitfinex с активами на сумму $6,4 млрд и $4,3 млрд соответственно.
Согласно последнему квартальному отчету Robinhood, ее выручка от операций с криптовалютами упала на 18% до $31 млн.
Фото на обложке: Ink Drop /
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