На конференции IPQuorum 2021: Tech for Content поговорят о будущем творческих индустрий

Участники форума обсудят особенности производства, дистрибуции и монетизации контента. Среди актуальных вопросов конференции: как обеспечить рост цифровым продуктам? Какие технологии лучше применять для стремительного развития творческого бизнеса? Почему креативность стала новым способом выживания в современном мире?

Деловая программа Форума охватывает все виды креативных индустрий: от моды, промышленного дизайна и гастрономии до искусства, разработки программного обеспечения и средств массовой информации. За два дня — 26 и 27 апреля — участники обсудят оценку, защиту и монетизацию творчества, а также бизнес-модели для разных креативных отраслей.

Первый день конференции будет посвящен технологиям созидания. Участники поговорят о новых форматах контента, поделятся реальными кейсами о борьбе за внимание потребителей. Эксперты расскажут о цифровых двойниках, швейных роботах, выпуске ювелирных украшений и продуктов питания при помощи 3D-технологий, а также об экономических и правовых последствиях трансформации театров и музеев.

Ключевой темой второго дня Форума станут технологии устойчивых рынков. Участники обсудят развитие креативного бизнеса: смогут ли стримы полностью переманить к себе аудиторию телевидения, как алгоритмы рекомендаций повлияют на развитие рынка, а также в состоянии ли они превратить онлайн-сервисы в фабрику по производству сериальных и кинохитов. Среди остальных тем дискуссий — спектакли для WhatsApp и Zoom, технология Deepfake, гиперперсонифицированный контент на основе технологий искусственного интеллекта и Big Data.

Купить билет на мероприятие можно на сайте.

Соорганизаторами и партнерами Форума являются Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Фото на обложке: Geobor/Shutterstock