В IT-секторе на смену инвестиционному буму пришли сделки M&A

Западные инвест-фонды заморозили активность в РФ, отечественные венчурные фонды инвестируют в IT-стартапы все меньше на фоне кризиса кадров после массового оттока специалистов из страны, и на технологическом рынке на смену инвестиционному буму приходят сделки слияния и поглощения.

Из подробного исследования «Ъ», в котором приняли участие представители крупных инвестиционных компаний, можно узнать, что:

средний чек на проект в инвестиционном раунде снизился в 10 раз (с 300–500 млн руб. в 2021 году до 20–30 млн руб. в 20022 году, за исключением институциональных и крупных отраслевых инвесторов, у которых чек, напротив, вырос с $10,5 млн до $14 млн в 2022 году),

количество инвесторов в рамках раунда снизилось вдвое (с двух до одного в среднем),

как снизилось и число самих сделок (почти в четыре раза: с января по август всего 31 сделка против 121 за аналогичный период 2021 года).

Такие данные приводит инвестиционная компания A.Partners. Тенденцию подтверждают также в других компаниях: например, в венчурном фонде МТС.

Фонд МТС и сам снизил число инвестиционных сделок, поскольку «возможность заработать с их помощью стала менее очевидной» (в том числе потому, что средства некоторых крупных «корпоративно-государственных инвесторов» в текущей ситуации стали высокорисковыми).

Еще один «симптом» текущей ситуации – кадровый кризис на IT-рынке из-за весенней и летней миграции высококлассных специалистов из РФ. Некоторые эксперты связывают отсутствие инвестиций в бизнес и с этим аспектом тоже.

Один из источников «Ъ» считает, что восстановиться после оттока «айтишников» помогут M&A-сделки, которых на рынке стало существенно больше («Небольшие технологические компании будут поглощать крупные игроки не только ради разработок, но и из-за человеческого капитала»).

А поскольку это связанные вещи, после ряда слияний и поглощений, возможно, восстановится и инвестиционный климат в IT-сфере. Как говорит руководитель фонда МТС Ислам Мидов, «свободные деньги стремятся в сторону M&A, так как много активов стало доступно для выкупа».

Быстрых перемен, впрочем, ожидать не стоит, поскольку инвесторы замерли в ожидании. «Пока деньги выделяются неохотно, рынок замер», как метко замечает директор по стратегическим проектам ГК «Цифра» Павел Федосов.

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