В IT-секторе на смену инвестиционному буму пришли сделки M&A

Западные инвест-фонды заморозили активность в РФ, отечественные венчурные фонды инвестируют в IT-стартапы все меньше на фоне кризиса кадров после массового оттока специалистов из страны, и на технологическом рынке на смену инвестиционному буму приходят сделки слияния и поглощения.
Из подробного исследования «Ъ», в котором приняли участие представители крупных инвестиционных компаний, можно узнать, что:
- средний чек на проект в инвестиционном раунде снизился в 10 раз (с 300–500 млн руб. в 2021 году до 20–30 млн руб. в 20022 году, за исключением институциональных и крупных отраслевых инвесторов, у которых чек, напротив, вырос с $10,5 млн до $14 млн в 2022 году),
- количество инвесторов в рамках раунда снизилось вдвое (с двух до одного в среднем),
- как снизилось и число самих сделок (почти в четыре раза: с января по август всего 31 сделка против 121 за аналогичный период 2021 года).
Такие данные приводит инвестиционная компания A.Partners. Тенденцию подтверждают также в других компаниях: например, в венчурном фонде МТС.
Фонд МТС и сам снизил число инвестиционных сделок, поскольку «возможность заработать с их помощью стала менее очевидной» (в том числе потому, что средства некоторых крупных «корпоративно-государственных инвесторов» в текущей ситуации стали высокорисковыми).
Еще один «симптом» текущей ситуации – кадровый кризис на IT-рынке из-за весенней и летней миграции высококлассных специалистов из РФ. Некоторые эксперты связывают отсутствие инвестиций в бизнес и с этим аспектом тоже.
Один из источников «Ъ» считает, что восстановиться после оттока «айтишников» помогут M&A-сделки, которых на рынке стало существенно больше («Небольшие технологические компании будут поглощать крупные игроки не только ради разработок, но и из-за человеческого капитала»).
А поскольку это связанные вещи, после ряда слияний и поглощений, возможно, восстановится и инвестиционный климат в IT-сфере. Как говорит руководитель фонда МТС Ислам Мидов, «свободные деньги стремятся в сторону M&A, так как много активов стало доступно для выкупа».
Быстрых перемен, впрочем, ожидать не стоит, поскольку инвесторы замерли в ожидании. «Пока деньги выделяются неохотно, рынок замер», как метко замечает директор по стратегическим проектам ГК «Цифра» Павел Федосов.
Фото на обложке: Markus Winkler / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как заключить M&A-сделку и что требовать от юристов
- 2 За пять лет мы провели 40 сделок M&A. Как избежать ошибок при таких проектах?
- 3 4 важных параметра, чтобы выбрать подходящую систему налогообложения
- 4 Как открыть филиал компании в Испании: опыт маркетингового агентства
- 5 Запрет на въезд в страны Прибалтики и Польшу, IT-стартапы теряют популярность: главные новости 19 сентября
ВОЗМОЖНОСТИ
19 сентября 2022
19 сентября 2022
20 сентября 2022