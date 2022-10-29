На IT-рынке выявили нехватку middle и senior-специалистов

Осень 2022 года ознаменовалась для российских IT-компаний возросшим кадровым кризисом. Диана Дмитриева, карьерный консультант онлайн-университета Skypro, утверждает, что наиболее остро ощущается нехватка «качественных сотрудников уровня middle и senior». При этом конкуренция среди персонала уровня junior стабильно велика.

Эксперт отмечает явную корреляцию этой проблемы с массовым оттоком высококлассных IT-специалистов из страны. Первая волна отъездов прошла весной, вторая – после объявления частичной мобилизации.

Большинство компаний стараются сохранять персонал, давая шанс работать дистанционно. Дмитриева считает это верной тактикой: «Сегодня в выигрыше те компании, которые могут предоставить возможность удаленной работы своим сотрудникам».

Налицо также многочисленные попытки правительства сгладить ситуацию за счет всевозможных льгот IT-сектору (от ипотеки до брони от частичной мобилизации и выгодных программ по обучению и перепрофилированию кадров).

И все же вряд ли кризис быстро исчерпает себя. Следовательно, компаниям надо позаботиться о том, как привлечь или удержать наиболее ценные кадры.

Среди способов это сделать эксперт отмечает следующие:

Релокация всего бизнеса («Ряд компаний переместились в другие локации вместе с персоналом»),

Перепрофилирование и привлечение специалистов после курсов,

Нетрадиционные способы найма («Компании активно привлекают айтишников через реферальную программу «Приведи друга». Программы подразумевают привлечение специалистов по рекомендации от действующих сотрудников. В случае найма сотрудник получает бонус по реферальной программе, сумма которого может достигать десятки тысяч рублей»),

Комфортные условия труда («IТ-специалисты стараются держаться за компанию, которая предоставляет выгодные и комфортные условия <…> социальный пакет, бронь сотрудника и другие факторы»).

Еще одним способом борьбы с кадровым кризисом может стать наем сотрудников на аутсорс.

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