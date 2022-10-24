Кадровый дефицит: что делать бизнесу, если сотрудников массово мобилизуют?

После объявления частичной мобилизации российский автобизнес несет большие кадровые потери. По внутренним данным рынка, до 30-40% сотрудников либо покинули страну, либо были мобилизованы. В этом материале Барно Турсунова, сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд», поделилась советами, которые помогут предпринимателям пережить непростой период.

Не секрет, что наша страна сейчас переживает непростой период. После объявления частичной мобилизации во многих нишах возник дефицит кадров. В особенно сложной ситуации оказались компании, в которых в силу специфики бизнеса работает много сотрудников-мужчин. К ним относятся, например, промышленные предприятия, строительство, авторемонтная отрасль и др.

В автосервисах доля сотрудников-мужчин превышает 90%. Большинство из них могут быть призваны на военную службу по состоянию здоровья.

При этом в ряде ниш дефицит кадров — совсем не редкость даже в мирное время. Вместе с тем проблема недостатка сотрудников несет риски не только для бизнеса, но и для всего общества. Например, если на рынке будет мало квалифицированных автомехаников, число поломок и возможных аварий на дорогах может увеличиться — а значит, под угрозой окажется безопасность всех участников дорожного движения. Но обо всем по порядку.

Рынок труда до мобилизации

По данным «Автостат», емкость рынка авторемонта в 2021 году составила около 681,1 млрд рублей. Всего в России работают около 70 тысяч СТО (станций технического обслуживания). В отрасли трудоустроено около 2 млн человек, не считая самозанятых. По оценке Минэкономразвития, автосервисы дают до 15% оборота всего рынка МСП.

До введения частичной мобилизации авторемонтная отрасль больше всего страдала от взрывного роста цен на запчасти и дефицита комплектующих. Эти сложности появились после того, как в марте многие поставщики запчастей и автомобилей приостановили поставки в Россию. С дефицитом более-менее удалось разобраться к осени, однако проблема кадров существовала на рынке уже давно.

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С каждым годом объем рынка авторемонта растет, но привлекать новых сотрудников очень сложно. Считается, что основная причина в том, что профессия автомеханика воспринимается как менее престижная, чем, например, работа в IT. В среднем только 5% автослесарей после выпуска идут работать по специальности. Уже несколько лет на рынке стабильно не хватает примерно 20-30% персонала.

При этом сам процесс поиска и хантинга тоже не так прост, как кажется. Объявления на популярных сайтах для поиска работы в случае с автомеханиками чаще всего дают мало результатов. Как правило, опытные специалисты приходят по рекомендациям, а студенты трудоустраиваются еще в училищах через стажировку на СТО.

Еще одна сторона проблемы — наем сотрудников, специализирующихся на услугах разной сложности. Например, найти механика, которые занимается простыми работами (замена масла, фильтров, тормозных колодок и дисков и др.) проще и быстрее, чем нанять специалиста, который чинит двигатели и электрику автомобиля. Как правило, в большинстве автосервисов есть всего 1-2 сотрудника, которые занимаются сложными случаями.

После мобилизации

По внутренним данным, уже в октябре многие автосервисы столкнулись с тем, что около 30-40% высококвалифицированных специалистов были мобилизованы. Часть сотрудников предпочла уволиться и даже покинула страну. Прямо сейчас бо́льшая часть предпринимателей испытывает острый дефицит кадров.

Ситуация осложняется еще и тем, что мобилизация проводится в период «высокого сезона», который традиционно наступает перед зимними холодами. В это время запросов на ремонт и техобслуживание автомобилей становится в 2-3 раза больше, чем летом. Поэтому обслуживать клиентов вовремя стало намного сложнее. Тревожную ситуацию уже отмечают автосервисы как в регионах, так и в Москве и МО.

В обстановке острого кадрового дефицита некоторые участники рынка прогнозируют, что в скором времени обслуживать клиентов будет просто некому. Части СТО придется закрыться.

Но это не единственное последствие — под угрозой может оказаться жизнь и безопасность пассажиров, водителей и пешеходов. Если автосервисов и сотрудников в них станет меньше, отрасль не сможет обеспечить стабильность гарантийного ремонта, сервиса и техосмотра по всей стране. Это значит, что поломок, аварий и ДТП может стать намного больше — особенно с учетом того, что средний возраст автомобиля в России достиг уже 15 лет.

А на Дальнем Востоке, например, одними и теми же машинами пользуются по 20 лет и более. При этом чем старше автомобиль, тем сильнее износ компонентов и тем чаще ему требуется диагностика и ремонт.

Что делать

Сейчас у предпринимателей есть несколько инструментов для того, чтобы повлиять на проблему дефицита персонала.

Когда кризис угрожает стабильности всей отрасли, объединять усилия и поддерживать друг друга выгоднее — конкуренция отходит на второй план. Мы уже видели это в период пандемии — даже в неконсолидированных нишах предприниматели стремились к тому, чтобы действовать сообща. Так, именно в апреле 2020 года появился Союз Автосервисов — некоммерческое объединение, которое встало на защиту интересов всех игроков ниши авторемонта.



Например, сейчас каждый предприниматель может подготовить официальное письмо с просьбой дать отсрочку от призыва или ограничить количество сотрудников, которых можно мобилизовать в одной компании. Чтобы увеличить шансы на рассмотрение вопроса, полезно объединяться с другими предпринимателями и некоммерческими ассоциациями.



Например, так сделали автодилеры, которые подсчитали, что мобилизация всего 12% специалистов уже грозит тем, что записи на техобслуживание придется отменять. Обращение направили в Министерство промышленности и торговли РФ.



Еще одно письмо подготовили и отправили автосервисы. В числе предложений от них — отсрочки для персонала, а также введение ограничений по количеству сотрудников, которых можно мобилизовать в одной компании.

Например, сейчас каждый предприниматель может подготовить официальное письмо с просьбой дать отсрочку от призыва или ограничить количество сотрудников, которых можно мобилизовать в одной компании. Чтобы увеличить шансы на рассмотрение вопроса, полезно объединяться с другими предпринимателями и некоммерческими ассоциациями. Например, так сделали автодилеры, которые подсчитали, что мобилизация всего 12% специалистов уже грозит тем, что записи на техобслуживание придется отменять. Обращение направили в Министерство промышленности и торговли РФ. Еще одно письмо подготовили и отправили автосервисы. В числе предложений от них — отсрочки для персонала, а также введение ограничений по количеству сотрудников, которых можно мобилизовать в одной компании. Конечно же, решать вопрос с брешью, которая образовалась после мобилизации части сотрудников. Если у компании есть своя система обучения, новых работников можно не только хантить у конкурентов, но и выращивать с нуля. Чаще все обучающие центры встречаются у крупных игроков. Выход для небольшого бизнеса — поиск талантливых выпускников в вузах и техникумах.



Но такой способ подойдет не для всех ниш. Например, его сложно реализовать автосервисам и дилерам. Автоэлектрики, механики, специалисты по кузовному ремонту и детейлингу, квалифицированные мастера-консультанты — это узкоспециализированные специалисты с уникальной подготовкой. Обучение таких сотрудников занимает месяцы и годы, поэтому качественно заменить ушедших механиков в моменте будет очень сложно.

Но такой способ подойдет не для всех ниш. Например, его сложно реализовать автосервисам и дилерам. Автоэлектрики, механики, специалисты по кузовному ремонту и детейлингу, квалифицированные мастера-консультанты — это узкоспециализированные специалисты с уникальной подготовкой. Обучение таких сотрудников занимает месяцы и годы, поэтому качественно заменить ушедших механиков в моменте будет очень сложно. Не забывать о психологической поддержке сотрудников. Негативная реакция персонала часто имеет цепной характер. Так, дилеры отмечают, что когда один работник получает повестку и увольняется, в среднем двое его коллег тоже уходят из компании. Чтобы предотвратить масштабный отток кадров, как и в пандемию, важно не допустить распространения паники.

Панику часто рождает неопределенность — поэтому будьте открытыми. Делитесь с сотрудниками своими планами — например, расскажите им о том, что вы работаете над тем, чтобы получить для них и отсрочки. Важно продемонстрировать, что вы цените своих работников и всеми силами стремитесь их сохранить.

А еще можно предлагать корпоративные скидки или бесплатные сертификаты для посещения частного психолога или сервисов психологической помощи.

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Помните, что варианты для маневров все еще остаются. Главное — не опускать руки. Как мы знаем, слово «предприниматель» происходит от слова «предпринимать». Бизнес уже переживал крайне сложный период в пандемию, но большинство компаний тогда справились со сложностями. А значит, есть все шансы сделать это и сейчас.

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