Какие проблемы могут возникнуть у HR из-за мобилизации и изменений в ТК РФ?

Во-первых, почти никто не ведет воинский учет, хотя обязан это делать по закону. Во-вторых, в открытом доступе нет точных данных, кого мобилизуют, а кому дадут отсрочку. Наконец, сразу было опубликовано несколько нормативных документов, которые еще более запутали бизнес.

Указ президента РФ о частичной мобилизации коснулся практически каждой компании, ведь хотя бы один военнообязанный есть почти в любой организации. Но проблемы работодателей связаны с другим.

Организовать воинский учет

Начнем с главного. По нашей практике, воинский учет ведут не более 20% компаний, хотя это надо делать по закону. Причины просты: отсутствие жесткого контроля со стороны военкоматов — ко многим проверки не приходят годами, и небольшие штрафы за нарушения — до 5 тыс. рублей на компанию.

С учетом внимания к военной теме все может измениться. Проверка, как и должна, будет приходить ежегодно, а в случае жалоб — чаще, а штрафы могут вырасти, ведь они одни из самых маленьких среди всех законов, которые касаются трудовых отношений.

С учетом этого лучше провести аудит документов, поднять личные карточки и запросить копии военных билетов. Их надо было предъявлять при приеме на работу, но не все это делали. Могут не сделать и сейчас. Надо взывать к взаимному интересу: в такой ситуации как сейчас работник несет большую ответственность: за уклонение от службы могут привлечь по ст. 328 УК РФ — штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до 2 лет.

Нельзя исключать и другой риск: если компания поможет уклонисту, а дело дойдет до суда, пособничество также чревато тюремным сроком.

Не увольнять в том числе добровольцев

Новая ст. 357.1 ТК РФ говорит о приостановке трудового договора с призывниками. Но такая льгота дается не только военнообязанным, но и тем, кто служит по контракту или пойдет добровольцем. Это значит, что если человек сам решил помочь армии и пойти на военную службу, увольнять его рискованно.

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Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Да, если он захочет уволиться по собственному желанию, запретить ему нельзя. Но если он потом скажет, что его принудили уйти, суд, вполне вероятно, встанет на его сторону. Тем более это касается увольнения по соглашению сторон: в последние годы суды (при конфликтах) почти всегда встают на сторону работников. Если ТК РФ прямо говорит о приостановке, к увольнению призывников стоит относиться очень аккуратно.

Подождать, когда вернется

Еще одно новшество ТК РФ говорит о том, что после мобилизации сотрудник должен вернуться на свое место в течение 3 месяцев и предупредить о выходе за три дня.

Если опоздает с возвращением — его вы вправе уволить.

Сообщить об окончании военной службы работодателю должно уполномоченный орган, думается, что это будет Минобороны в лице военкомата. Но учитывая, что ранее военкоматы не часто направляли запросы в работодатели, как это будет на этот раз, сказать сложно.

Даже если сотрудник задержится, не спешите расторгать трудовой договор. Всегда найдутся уважительные причины: болезнь, уход за ребенком или родственником, проблемы с почтой, в конце концов. Безопаснее всего, особенно если знаете о демобилизации работника, дополнительно спросить у военкомата и получить официальный ответ.

Вести учет корпоративного транспорта

Очень немногие компании помнят о военно-транспортной обязанности, а она существует. Более того, за ее отсутствие ст. 19.25 КоАП РФ предусматривает штраф до 20 тыс. рублей. В случае мобилизации, военного положения или по решению органов власти военкоматы имеют право забрать у вас необходимую им технику.

В первую очередь это внедорожники, грузовики и автобусы, спецтехника, квадроциклы и другой специальный транспорт. К счастью, отчитываться об этом в военкомат не нужно, но лучше подготовить и вести отдельный список, включая ремонты, состояние, техобслуживание и др. Возможно, что-то подобное уже есть в ведении хозяйственного отдела, и тогда это не будет проблемой — надо лишь сделать выборку из списка.

Предоставить льготы сотруднику и членам семьи

Закон дает ушедшим на службу гарантии: сохранение рабочего места, трудового и отпускного стажа. Фактически призывник становится новой льготной категорией в трудовых отношениях. Причем по возвращении он может взять отпуск в течение 6 месяцев в удобное для себя время независимо от наличия графика отпусков.

Имейте это в виду, когда будете планировать задачи и обязанности сотрудника, когда он вернется. Кроме того, у работника действуют все социальные пакеты, если вы их предоставляете: ДМС, дополнительное пенсионное страхование и др.

Более того, в законе есть фраза об «улучшении социально-бытовых условий членов семьи», но она не расшифрована. Можно предположить, что если вы даете льготы членам семьи работника, их также надо сохранить, то есть учесть в бюджете компании.

А еще — если у сотрудника есть несовершеннолетний ребенок, а второй родитель призван на военную службу, то его без согласия нельзя привлекать к работе в праздники, ночью, сверхурочно и направлять в командировки. А при сокращении он имеет преимущественное право остаться на работе. Об этом надо помнить.

Далеко не все знают, что супруга/супругу вашего сотрудника могут призвать, но вам надо помнить о льготах. Лучше еще раз попросить копии военных билетов и посмотреть личные карточки.

Дать преимущество при трудоустройстве

Между тем, сейчас принимается еще один законопроект № 101311-8 о льготах для государственных служащих. Они в целом такие же, как для сотрудников частных компаний, но с одним уточнением. Если человек ушел на службу по контракту с 24 февраля до 21 сентября и был уволен, он имеет преимущество вернуться на ранее занимаемую должность, а если ее нет — ему надо предложить другую работу.

Как работает преимущественное право сокращении, ТК РФ отчасти объясняет, но о преимуществе при приеме, которое основано на социальной льготе, а не деловых качествах, раньше слышать не доводилось. И любой конфликт может быть поводом для обвинения работодателя в дискриминации. Это может стать серьезной проблемой.

Открыть временную ставку

На время отсутствия сотрудника компания может принять временного человека по срочному трудовому договору. Хотя это является правом, а не обязанностью работодателя. Вероятно, нынешняя ситуация приведет к росту таких договоров. Но временные соглашения — предмет отдельного риска.

Во-первых, основания для срочного трудового договора четко перечисляет Трудовой кодекс.

Во-вторых, дату и причину завершения нужно четко фиксировать. Если забыть уведомить и расторгнуть, договор станет бессрочным, работник останется на постоянной основе.

Но надо помнить и о другом. При сокращении штата ТК РФ требует предлагать вакансии увольняемому. Юридически за ушедшим на службу человеком сохраняется рабочее место и его должность не является вакансией. Однако суды нередко требуют предлагать ее сокращаемому, чтобы дать ему возможность продолжить трудиться. И это придется учитывать.

Возобновить договор

После окончания службы работнику дают 3 месяца для возвращения. Если он этого не сделает, компания может его уволить по основанию, которое прописали отдельным пунктом в ст. 81 ТК РФ. При этом он должен предупредить о выходе за три дня. Это связано со ст. 79 ТК РФ, согласно которой человека на срочном договоре за это время надо уведомить об увольнении.

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Но беспокойство вызывает другое. Закон требует от госорганов сообщать работодателям об окончании службы сотрудника. Скорее всего, эта обязанность ляжет на военкомат. Если компания не ведет воинский учет или военком не знает, где трудится человек, кому и как сообщать. Поэтому сложно оценить будущие коммуникации на этот счет.

В связи с этим, возможно, не надо увольнять сотрудника, даже если он задержался, ведь можно сослаться на уважительные причины: болезнь, уход за ребенком, проблемы с почтой. И лучше всего сделать уточняющий запрос в военкомат.

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