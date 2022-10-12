Что бизнесу делать с мобилизованными сотрудниками?

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. И сейчас бизнес быстро перестраивается, оставшись без части сотрудников. Как же правильно оформлять документы на мобилизованного работника? Какие выплаты делать? Об этом рассказал старший управляющий партнёр, вице-президент ГК «Европейская Юридическая Служба» Андрей Евстифеев.

На повестке дня

Компании не стоит удивляться, если военкомат пришлет повестку по месту работы — это нормальная практика. Однако касается это, конечно, только штатных сотрудников, — на работников по договору ГПХ ее не пришлют.

Читайте по теме:

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Бизнес предложил призывать в рамках мобилизации не более 10% от штата предприятий

Итак, как же действовать, если в фирму пришла повестка? В этом случае руководителю или ответственному за это сотруднику нужно:

вручить повестку работнику под подпись;

расписаться в отрывной части уведомления;

отправить документ в военкомат. Можно сделать это по почте или принести лично.

В случае, если работник отказывается расписываться в получении, руководитель должен составить акт об отказе. В ином случае компании может грозить административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Трудовые отношения на паузе

После мобилизации сотрудника возникает следующий вопрос: как теперь оформлять трудовые отношения?

Главное, что нужно знать работодателям: Постановление Правительства от 22 сентября 2022 № 1677 запрещает расторгать трудовые договоры с мобилизованными, — они временно приостанавливаются. То есть трудовые отношения ставятся на паузу, но не заканчиваются.

И для этого работодателю необходимо:

заключить с работником дополнительное соглашение о приостановке трудового договора;

издать приказ о приостановке договора (по этому документу будут начислены все необходимые выплаты);

в табеле учета рабочего времени указать код «ПД» (это значит приостановка договора);

в форме №10 (это карточка гражданина, подлежащего воинскому учёту — 2022, она обязательна) указать, что работник призван на службу в рамках частичной мобилизации;

кроме того, в карточке №10 нужно отметить, что за сотрудником сохраняется рабочее место.

После возвращения человек имеет право продолжить работать в компании, как и до сентябрьских событий. Конечно, если сотрудник сам решит уволиться до или после мобилизации — он имеет на это право.

Означает ли это, что бизнес может просто остаться без ценных кадров и начать тонуть? На самом деле все не так страшно! Предприниматели могут нанять человека на место мобилизованного. Но оформлять его следует в формате срочного трудового договора.

Однако и тут возникает вопрос: какой же срок указывать, если дату возвращения невозможно предсказать? В этом случае подойдёт пункт: договор действителен на время отсутствия мобилизованного работника. Как только последний вернётся — срочный договор прекратит свое действие.

Планы меняются

Все отпускные дни за мобилизованным сотрудником сохраняются. И если отпуск выпадает на время призыва, то работодатель может его перенести по согласованию с человеком.

Приостановка трудового договора идет в стаж для отпуска. И взять его сотрудник сможет в течение 6 месяцев после возвращения. Запланированные командировки мобилизованного работника также можно отменить, и даже без согласия работника. Для этого издаётся приказ, который подписывает ответственное лицо и сотрудник.

При этом, если командировка очень важная и должна состояться в самое ближайшее время, а найти замену сотруднику невозможно, то работодатель может сделать запрос в военный комиссариат. Если компании разрешат «задержать» ценного человека на работе, он поедет в командировку.

Читайте также: VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей

Ещё одно изменение в режиме работы касается сотрудников, у которых призвали члена семьи. На них тоже распространяются льготы, если в семье есть дети до четырнадцати лет. Такого работника нельзя привлекать к ночной или внеурочной работе без его согласия. И это новое правило стоит учитывать работодателю!

Оплата труда

После того, как работодатель издаст приказ о приостановке трудового договора, с сотрудником необходимо провести все расчёты: выплатить ему зарплату за отработанные дни, командировочные (при необходимости), компенсировать отпуск (но это уже по обоюдному согласию сотрудника и работодателя, такого обязательства нет).

Никаких особых способов расчёта с мобилизованными сейчас нет.

Важно также, что платить зарплату в период мобилизации компания не должна. Трудовые отношения поставлены на паузу, а значит, и оплачивать нечего. Однако за сотрудником сохраняются все льготы — например, страхование.

Кроме того, закон не запрещает бизнесу поддержать призванных работников и их семьи — например, в форме дополнительных выплат. Так, крупные российские компании уже объявили о единовременной финансовой поддержке, — в среднем это около 100 тысяч рублей. Это отличный пример, который могли бы и перенять представители МСП, пусть и в меньшем объёме.

Главное

Если в компанию пришла повестка, необходимо вручить ее работнику под подпись; расписаться в отрывной части уведомления; отправить документ в военкомат.

Если работник отказывается расписываться в получении повестки, руководитель должен составить акт об отказе. В ином случае грозит административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Работодателям запрещено расторгать трудовые договоры с мобилизованными.

Для приостановки действия трудового договора работодателю необходимо: заключить с работником допсоглашение; издать приказ о приостановке договора; в табеле учета рабочего времени указать код «ПД»; в карточке №10 указать, что работник призван на службу в рамках частичной мобилизации и за ним сохраняется рабочее место.

После возвращения мобилизованный сотрудник имеет право продолжить работать в компании.

Предприниматели могут нанять человека на место мобилизованного. Заключается срочный трудовой договор до момента возвращения призванного.

За мобилизованным сотрудником сохраняются все отпускные дни. Приостановка трудового договора идет в стаж для отпуска.

Работник может взять отпуск в течение 6 месяцев после возвращения.

Запланированные командировки мобилизованного работника можно отменить. Издаётся приказ.

Работодатель обязан провести все расчёты с призванным сотрудником: выплатить зарплату, командировочные, по договорённости — компенсировать отпуск.

Платить зарплату в период мобилизации компания не должна.

Фото на обложке: Shutterstock / WiMax Photo