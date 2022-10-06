Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Адвокат Алексей Гарнев , юрист с опытом работы более 15 лет в сфере защиты бизнеса, рассказал, что необходимо знать работодателям о вручении повесток сотрудникам.

Публикация сформирована на основе законопроекта о внесении изменений в трудовой кодекс в части дополнительной статьи 351.7, а также закона о воинской обязанности и законе о мобилизации.

Законодательство на вопрос о том, должен ли работодатель содействовать во вручении повестки, дает однозначный ответ, закреплённый в ст. 9 закона о мобилизации, согласно которой организации обязаны оказывать помощь военкоматам при объявлении мобилизации, в том числе обеспечить оповещение работника, подлежащего призыву на военную службу.

Кроме того, в законе о воинской обязанности закреплена обязанность организации оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов.

Чтобы вручить повестку, работодатель должен:

информировать о повестке работника не позднее чем за 3 календарных дня до указанной в ней срока;

повестка считается врученной, если сотрудник получил её в руки и поставил подпись, или если он отказывается подписывать повестку — тогда работодатель должен составить акт об отказе.

Если сотрудник официально работает удаленно, находится в отпуске (в том числе за свой счет), на больничном, в командировке или прогуливает работу, и вручить в срок повестку невозможно, работодатель должен составить акт в произвольной форме и направить его в военкомат. Никакой ответственности за это не будет.

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Какая ответственность предусмотрена законом за невручение повестки работнику?

И насколько высок риск получить такую ответственность?

Если работодатель не вручит повестку сотруднику, который находится на рабочем месте, за это предусмотрена административная ответственность по ст. 21.2 КоАП. Наказание символическое — от 1000 руб. до 3000 руб.

По состоянию на сегодня с даты объявления частичной мобилизации (21.09.2022) согласно источнику (Государственная автоматизированная система «Правосудия») можно отследить наличие, а точнее отсутствие, административных дел по ст. 21.2 КоАП РФ, о привлечении работодателей к штрафу за неисполнение требований по уведомлению работников, здесь.

Причин отсутствия таких административных дел может быть несколько:

военкоматам не до оформления административного материала, у военных комиссариатов сейчас, по существу, очень много работы по оформлению призыва при частичной мобилизации;

у военкомата «на носу» осенний призыв срочников, что тоже делает их сильно загруженными;

военкоматы и раньше в мирное время не особо оформляли административный материал, санкция в размете от 1000 руб. до 3000 руб. является маленькой, возникновение риска в таком штрафе не стимулирует работодателей к исполнению требований военкомата.

Что же делать работодателю при получении повестки, решать, конечно же, самому работодателю, исходя их его обстоятельств, либо получить консультацию у юриста, специализирующегося на этой категории вопросов.

Как регулируются отношения работодателя и работника, которого призвали на воинскую службу?

Ранее этот вопрос не был регламентирован трудовым законодательством в силу отсутствия таких мероприятий как мобилизация. Поэтому был сформирован законопроект, согласно которому в трудовой кодекс вносится дополнительная статья 351.7, разъясняющая действия работодателя на случай, когда работника призвали на воинскую службу по мобилизации.

В статье прописан порядок:

Если работник получил повестку, он оформляет заявление и прикладывает повестку к заявлению;

Работодатель оформляет приказ о приостановлении действия трудового договора и осуществляет расчет работника и всех положенных ему выплат;

Все трудовые гарантии сохраняются за работником на период приостановки трудового договора;

Работодатель не вправе по своей инициативе расторгнуть договор с работником, призванным на воинскую службу по мобилизации, но при этом работодателю не запрещено на время отсутствия призванного работника заменить его другим, оформив срочный договор;

Договор возобновляется с работником в момент выхода на рабочее место, при этом работник должен предупредить работодателя за 3 рабочих для о дате своего выхода;

В случае, когда работник не вышел на работу по истечении 3-х месяцев после окончания прохождения им военной службы, работодатель вправе в одностороннем порядке произвести расторжение договора.

Кто может получить бронь на своих работников?

Часть работодателей в соответствии со статьей 18 закона о мобилизации вправе получить для своих работников отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации посредством бронирования таких работников в порядке, определяемом Правительством РФ.

Под бронирование подпадают сотрудники:

Военно-промышленного комплекса;

Сервисных служб (энергетика, водоснабжение, теплоснабжение);

МВД, пожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотиков,

Органов местной власти.

При осуществлении частичной мобилизации дополнительно определили еще ряд категорий работодателей из следующих сфер:

Российские операторы связи;

Системообразующие организации в сфере информации и связи;

Организации, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

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Однако не все сотрудники данных сфер подлежат бронированию, а только которые задействованные на критически важных направлениях.

Соответствующим работодателям необходимо определить категории работников, подлежащих бронированию, и подать заявки в межведомственную комиссию по бронированию.

Работникам необходимо обратиться к руководителю или в отдел кадров, чтобы уточнить, подпадает ли он под бронирование.

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