Аутстаффинг IT-специалистов: всё, что нужно знать об аренде разработчиков, прежде чем начинать проект

Эта статья поможет разобраться в тонкостях аутстаффинга руководителям и HR IT-компаний и подразделений и всем, кто задумывался о временном расширении команды, но пока не выбрал модель работы. А те, у кого имеется негативный опыт работы с аутстаффом, смогут проанализировать причины неудачи.

По итогам 2020 года объем рынка аутстаффинга в России составил 23,1 млрд рублей, по данным исследования Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Об IT-аутстаффинге, его плюсах и минусах, моделях взаимодействия и сферах применения рассказывает Мария Альшевская, руководитель направления аутстаффинга digital-агентства Garpix — разработчиков программного обеспечения, сложных информационных систем автоматизации бизнеса, а также сайтов, мобильных приложений и игр. На аутстаффинг-проектах компании задействовано более 100 IT-специалистов.

Аутстаффинг (вывод персонала за штат) — это модель удаленного найма, при которой ИТ-специалисты предоставляются клиенту в качестве трудового ресурса сторонним подрядчиком. То есть нужного сотрудника не ищут на рынке труда, а берут под реализацию определенных задач у компании, в которой он продолжает быть трудоустроен.

Сегодня эту услугу оказывает большое количество компаний, в последние два года развитие этого рынка стало заметно более интенсивным, при этом огромный вклад в этот процесс внесла банковская сфера, постепенно растет доля госзаказов.

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Провайдеры услуг аутстаффинга предлагают доступ к большому пулу сертифицированных разработчиков самых разных специальностей. Сейчас много запросов на 1С и Java, в меньшей степени — на Python, Node.js.

В чем разница между аутстаффингом и аутсорсингом

Оба термина предполагают удаленную работу, но аутстаффингом обычно называют наем сотрудников других компаний на проект под контролем заказчика, аутсорсинг же означает полную передачу создания программного продукта третьей стороне, целиком отвечающей за конечный результат.

Таким образом, при аутсорсинге весь менеджмент по проекту осуществляется на стороне исполнителя, мы гарантируем итоговый результат, у нас есть дедлайн, а у проекта — гарантийный срок.

Если мы говорим про аутстаффинг, то мы предоставляем специалиста по конкретному технологическому стеку, который работает в команде клиента. Заказчик в этом случае контролирует весь менеджмент по проекту и несет ответственность за конечный результат.

Плюсы аутсорсинга:

отсутствие проблем найма, онбординга, менеджмента и другой кадровой деятельности на стороне заказчика;

закупка конечного продукта, ответственность за качество кода при этом несет поставщик;

значительная экономия управленческих усилий;

отсутствие необходимости покупки оборудования/программного обеспечения;

доступность специалистов различного профиля, которых можно оперативно менять в зависимости от задач.

Минусы аутсорсинга:

более высокая стоимость по сравнению с аутстаффингом;

отсутствие прямого контроля над командой разработчиков и процессом разработки;

риск утечки конфиденциальной информации.

Плюсы аустаффинга

отсутствие проблем найма, трудовых споров, менеджмента и другой кадровой деятельности на стороне заказчика;

возможность привлечения к проекту редкого специалиста, регулярная потребность в котором отсутствует;

более низкие затраты по сравнению с аутсорсингом;

прямой доступ к команде разработчиков и самостоятельное управление процессом разработки;

быстрый старт (у нас вывод специалиста на проект занимает три дня с момента получения заявки).

Минусы аутстаффинга

ответственность заказчика за итоговый результат по проекту;

сложность коммуникаций, дополнительные усилия по настройке процесса разработки в случае участия удаленной команды.

Сравнение аутсорсинга и классического* аутстаффинга IT-специалистов. *Классическая модель — это наем отдельных специалистов, а не выделенной команды. Выделенная команда на аутстаффинге называется «ретейнер». Плюсы аутсорсинга Минусы аутсорсинга Плюсы аустаффинга Минусы аутстаффинга ответственность за итоговый результат по проекту на стороне разработчика более высокая стоимость более низкие затраты по сравнению с аутсорсингом ответственность за итоговый результат по проекту на стороне заказчика минимум управленческих усилий отсутствие прямого контроля над командой разработчиков и процессом разработки прямой доступ к команде разработчиков и самостоятельное управление процессом разработки дополнительные усилия по онбордингу и настройке процесса разработки, сложность коммуникаций в случае участия удаленной команды экономия на оборудовании, программном обеспечении быстрый старт доступность специалистов различного профиля, которых можно оперативно менять в зависимости от задач возможность привлечения к проекту редкого специалиста, регулярная потребность в котором отсутствует

Суть аутстаффинга, заключается в предоставлении сотрудников для оказания услуг в области информационных технологий. При этом все требования к постановке задач, условия, сроки загрузки, формат оплаты проговариваются предварительно и прописываются в договоре.

Ответственность сторон

В модели аутсорсинга весь менеджмент по проекту осуществляется на нашей стороне, т. е. мы гарантируем итоговый результат, в том числе есть гарантийный период после сдачи проекта для устранения недостатков.

Если мы говорим про аутстаффинг, ответственность за конечный результат в этом случае лежит на заказчике. Самый сложный момент взаимодействия заказчика с подрядчиком — это вопрос гарантий и ответственности за возникающие ошибки и недочеты.

Гарантии возможны со стороны исполнителя только в том случае, если с нашей стороны на проекте у заказчика будут задействованы — руководитель проекта, аналитик и тестировщик. Только при наличии данных ролей на проекте, исполнитель готов на себя брать ответственность за итоговый результат.

Конечно, все ошибки, выявленные руководителем проекта во время выполнения задачи, а не по завершению отчетного периода (1 месяц и выше), оперативно устраняются, и время, затраченное на их исправление, не подлежит оплате.

Загрузка специалистов

Предварительное обсуждение по загрузке специалиста — очень важный момент: обеим сторонам нужно заранее понимать, сколько времени будет длиться проект. Например, у нас минимальная загрузка по проекту составляет 2 месяца.

Загрузка специалистов может отличаться в зависимости от их компетенций. Так, например, разработчики могут быть предоставлены только на full time загрузку. Для аналитиков, тестировщиков, 1С-аналитиков и разработчиков возможна part time, т. е. частичная загрузка.

Формат контроля сотрудников на аутстаффе

Учет отработанного времени таких сотрудников всегда обсуждается до начала работ. У нас в Garpix принято использовать две системы: в Jira на нашей стороне, и любая привычная система на стороне заказчика: Redmine, например, или «Битрикс24».

Если в конце отчетного периода у нас возникает расхождение по отработанным часам, мы обсуждаем причины этого и находим решение, устраивающее обе стороны. Чаще всего эти несовпадения вызваны тем, что изначально клиент приходит за full-time загрузкой — 8 часов каждый день, а по факту разработчики недозагружены.

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Поскольку менеджмент осуществляется на стороне заказчика, своевременная и корректная постановка задач для специалистов играет важную роль. Если возникает «простой» по формату данной модели, он оплачивается.

Онбординг на проект

Еще один важный вопрос — онбординг нового члена команда. Он требует активного участия заказчика и процесс этот оплачивается, занял он один час или два дня, ведь специалист уже начал погружение в задачи: знакомится с состоянием проекта, этапами и бэклогом, погружается в техническое задание и существующую документацию, настраивает dev-окружение проекта.

Аутстаффинг или аутсорсинг: что выбрать?

Выбор той или иной модели во многом зависит от первоначальных потребностей, целей и возможностей вашего бизнеса. Есть много деталей, которые следует учитывать при выборе подходящей модели, но по большому счету все сводится вопросу о том, что вам проще инвестировать: время или деньги.

Аутстаффинг — отличное решение, когда вам нужно усиление команды в условиях отсутствия внутренней экспертизы по какому-то стеку технологий.

Другой вариант — проект на 3-4 месяца, для которого нужен отсутствующий в штате специалист. На его поиски может уйти несколько месяцев, так что проще и дешевле нанять сотрудника по модели аутстаффинга.

Аутстаффинг подойдет, если у вас:

выстроены внутренние бизнес-процессы;

есть сильная управленческая команда;

четко сформулированы цели проекта и ожидания от работы.

Аутстаффинг не подходит для краткосрочных проектов (менее 1 месяца). В этом случае целесообразнее высвобождать собственные ресурсы за счет приоритизации.

Разумеется, часто клиенты хотят гарантии аутсорса по цене аустаффа, некий симбиоз. Поэтому важно перед стартом работ обсудить зоны ответственности и зафиксировать их в договоре, поскольку основные отличия сосредоточены в вопросах контроля и стоимости.

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