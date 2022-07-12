Льготную IT-ипотеку чаще всего берут женатые мужчины в возрасте до 34 лет — исследование

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов с моменты запуска превысил 10 млрд рублей, мерой воспользовались более 1,2 тыс. человек, сообщает «ДОМ.РФ», выступающий оператором программы.

Согласно аналитическим данным банка «ДОМ.РФ», чаще всего заявки на приобретение жилья по льготной ипотеке для «айтишников» подают специалисты в возрасте от 25 до 34 лет, большинство (62%) — мужчины, половины из которых женаты.

Замужних женщин среди тех, кто оформил IT-ипотеку — 38%. У 36% женщин и 40% мужчин на момент участия в программе есть дети.

На этапе строительства жилье готовы приобрести 63%.

Среди регионов-лидеров по объему кредитования по IT-ипотеке — Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов стартовала в России в мае 2022 года. Оформить ее смогут сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Власти рассчитывают выдать до конца 2024 года около 50 тыс. кредитов на общую сумму 240 млрд рублей.

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