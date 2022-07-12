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Льготную IT-ипотеку чаще всего берут женатые мужчины в возрасте до 34 лет — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов с моменты запуска превысил 10 млрд рублей, мерой воспользовались более 1,2 тыс. человек, сообщает «ДОМ.РФ», выступающий оператором программы.

Организация составила портрет заемщика по льготной IT-ипотеке.

Льготную IT-ипотеку чаще всего берут женатые мужчины в возрасте до 34 лет — исследование

Согласно аналитическим данным банка «ДОМ.РФ», чаще всего заявки на приобретение жилья по льготной ипотеке для «айтишников» подают специалисты в возрасте от 25 до 34 лет, большинство (62%) — мужчины, половины из которых женаты.

Замужних женщин среди тех, кто оформил IT-ипотеку — 38%. У 36% женщин и 40% мужчин на момент участия в программе есть дети.

На этапе строительства жилье готовы приобрести 63%.

Среди регионов-лидеров по объему кредитования по IT-ипотеке — Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов стартовала в России в мае 2022 года. Оформить ее смогут сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Власти рассчитывают выдать до конца 2024 года около 50 тыс. кредитов на общую сумму 240 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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