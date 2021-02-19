Студент ИТМО победил в американском конкурсе при поддержке NASA

Студент «Национального исследовательского университета ИТМО» победил в конкурсе по созданию модели предсказания электромагнитных штормов в поле Земли. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе вуза.

Аммар Али из Сирии, он учится на втором курсе магистратуры, на факультете информационных технологий и программирования. За победу в конкурсе, организованном «Национальным управлением океанических и атмосферных исследований» США при поддержке NASA, молодой человек получил $15 тысяч.

Разработанная им модель прогнозирования индекса Dst для контроля геомагнитных бурь поможет эффективно справляться с ошибками в навигации космических аппаратов, на которую прямым образом влияют возмущения в электромагнитном поле.

Все конкурсанты должны были создать модель машинного обучения, предсказания которой совпадали бы с данными от спутников NASA. Аммару Али удалось создать алгоритм, который выдал наименьшее количество ошибок в сравнении с реальными показателями космических аппаратов. Его проект оставил позади более 600 заявок от участников со всего мира, говорится в сообщении.

Фото: официальный сайт Университета ИТМО

«Я начал заниматься машинным обучением два года назад, и подумал, что такие соревнования могут быть очень полезны в процессе моей учебы. Поэтому я начал искать различные конкурсы на сайте Driven Data, здесь можно найти множество проектов для дата-сайентистов», — поделился впечатлениями победитель.

Аммар Али планирует продолжить учебу в аспирантуре, будет изучать машинное обучение и компьютерное зрение. Денежный выигрыш молодой человек планирует отправить своим близким и друзьям домой в Сирию.