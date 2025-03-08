Взрыв Starship стал причиной коллапса авиасообщения во Флориде

В американской Флориде почти 240 рейсов задержали или перенаправили из-за опасений космического мусора, который мог появиться на пути следования после взрыва Starship при пуске 7 марта.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), в аэрогаванях Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич задержали 171 вылет, 40 прилетов, а 28 рейсов были перенаправлены.

Во время восьмого испытательного запуска на высоте около 150 км примерно через десять минут после старта (на этапе отделения от ракеты-носителя Super Heavy) космический корабль Starship начал неуправляемое вращение, связь была потеряна, затем он развалился на части. Огненные обломки в небе над Флоридой засняли десятки очевидцев.

В этот же день Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) вынуждено было признать провал миссии Athena: зонд завалился на бок на поверхность Луны из-за неудачного приземления.

В таком положении аппарат не может выполнять необходимый функционал, следовательно, «миссия не достигла всех своих целей для NASA».

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