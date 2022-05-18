Основатель ivi Олег Туманов покинул компанию

Председатель совета директоров онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов покинул свой пост, сообщает РБК со ссылкой на компанию. Туманов возглавлял компанию на протяжении 12 лет.

Туманов, как сообщается, решил сосредоточиться на новых проектах.

В апреле Туманов ушел с поста гендиректора онлайн-кинотеатра, поскольку бизнес «в период серьезных вызовов» требует разделенного подхода к операционному и стратегическому управлению. С 15 апреля ivi возглавляет Николай Васильков.

Олег Туманов основал онлайн-кинотеатр ivi в 2010 году. По данным «ТМТ консалтинг», по итогам 2021 года доля ivi на рынке видеосервисов в России достигла 26% — компания занимает лидирующую позицию. По собственным данным, выручка ivi увеличилась за год на 35% и достигла 11,9 млрд рублей.

Фото на обложке: Соцсети Олега Туманова