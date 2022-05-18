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Основатель ivi Олег Туманов покинул компанию

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Председатель совета директоров онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов покинул свой пост, сообщает РБК со ссылкой на компанию. Туманов возглавлял компанию на протяжении 12 лет.

Основатель ivi Олег Туманов покинул компанию

Туманов, как сообщается, решил сосредоточиться на новых проектах.

В апреле Туманов ушел с поста гендиректора онлайн-кинотеатра, поскольку бизнес «в период серьезных вызовов» требует разделенного подхода к операционному и стратегическому управлению. С 15 апреля ivi возглавляет Николай Васильков. 

Олег Туманов основал онлайн-кинотеатр ivi в 2010 году. По данным «ТМТ консалтинг», по итогам 2021 года доля ivi на рынке видеосервисов в России достигла 26% — компания занимает лидирующую позицию. По собственным данным, выручка ivi увеличилась за год на 35% и достигла 11,9 млрд рублей.

Фото на обложке: Соцсети Олега Туманова

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