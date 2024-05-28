Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Краудлендинговая платформа JetLend запланировала pre-IPO на июнь

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Краудлендинговая платформа JetLend, запланировавшая IPO в 2024 году, завершила реорганизацию бизнеса. Новым владельцем активов стало зарегистрированное 1 марта текущего года АО «Джетленд Холдинг». Сейчас платформа готовится к pre-IPO.

Краудлендинговая платформа JetLend запланировала pre-IPO на июнь

Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», с 24 мая 100% ООО «Джетленд» перешли АО «Джетленд Холдинг». Представитель компании сообщил RB.RU, что переход долей связан с реорганизацией в АО. Этот процесс завершился 15 мая 2024 года.

В JetLend также сообщили, что подготовка к IPO идет в соответствии с планом.

О намерении выйти на IPO компания сообщила в конце прошлого года. Для этого JetLend размещала выпуск облигаций серии БО-01 на 80 млн рублей.

Сейчас идет подготовка к pre-IPO, которое ожидается в июне. Как уточнил представитель компании, pre-IPO будет проводиться по закрытой подписке среди инвесторов платформы, чтобы определить справедливую стоимость акций.

  • JetLend основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.
  • В апреле 2020 года JetLend привлекла 5 млн рублей от трех бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей. В ноябре 2020 года компания привлекла 37,5 млн рублей от выпускников бизнес-школы «Сколково» Дмитрия Шкляра и Андрея Чернецова.

Фото на обложке: bunny pixar / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» намерен провести IPO
  2. 2 «Эволюционируй, если сможешь»: как Pre-IPO спасает технологический бизнес в России
  3. 3 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  4. 4 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  5. 5 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

31 мая 2024

IT-чемпионат нефтяной отрасли. Направление «Разработка MVP»

31 мая 2024

GenerationS Innovation Award 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ