Краудлендинговая платформа JetLend запланировала pre-IPO на июнь

Краудлендинговая платформа JetLend, запланировавшая IPO в 2024 году, завершила реорганизацию бизнеса. Новым владельцем активов стало зарегистрированное 1 марта текущего года АО «Джетленд Холдинг». Сейчас платформа готовится к pre-IPO.

Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», с 24 мая 100% ООО «Джетленд» перешли АО «Джетленд Холдинг». Представитель компании сообщил RB.RU, что переход долей связан с реорганизацией в АО. Этот процесс завершился 15 мая 2024 года.

В JetLend также сообщили, что подготовка к IPO идет в соответствии с планом.

О намерении выйти на IPO компания сообщила в конце прошлого года. Для этого JetLend размещала выпуск облигаций серии БО-01 на 80 млн рублей.

Сейчас идет подготовка к pre-IPO, которое ожидается в июне. Как уточнил представитель компании, pre-IPO будет проводиться по закрытой подписке среди инвесторов платформы, чтобы определить справедливую стоимость акций.

JetLend основана в 2018 году выходцами из Сбербанка Романом Хорошевым и Евгением Усковым, а также Михаилом Никульцевым, ранее работавшим в Oliver Wyman.

В апреле 2020 года JetLend привлекла 5 млн рублей от трех бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей. В ноябре 2020 года компания привлекла 37,5 млн рублей от выпускников бизнес-школы «Сколково» Дмитрия Шкляра и Андрея Чернецова.

Фото на обложке: bunny pixar / Shutterstock