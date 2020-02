Две компании с российскими корнями — Devar и Cerevrum — попали в международный рейтинг Jobs for The Future 2020. В нем определяются наиболее перспективные компании, занимающиеся AR/VR-технологиями обучения. Это следует из отчета Jobs for the future 2020 (JFF).

Два стартапа с российскими корнями попали в топ самых перспективных VR/AR-компаний по версии Jobs for the future 2020