Два стартапа с российскими корнями попали в топ самых перспективных VR/AR-компаний по версии Jobs for the future 2020
Две компании с российскими корнями — Devar и Cerevrum — попали в международный рейтинг Jobs for The Future 2020. В нем определяются наиболее перспективные компании, занимающиеся AR/VR-технологиями обучения. Это следует из отчета Jobs for the future 2020 (JFF).
Рейтинг JFF составляется на основе анализа результатов деятельности более 300 компаний, которые занимаются разработкой технологий виртуальной и дополненной реальности в сфере обучения. По итогам исследования составляется топ-60.
Devar был отмечен в нескольких категориях: k-12 (для детей), technical skills, augmented reality. Компания находится в городе Тула и с 2015 года занимается AR-технологиями для обучения детей. Ее основали Виталий Аверьянов, Анна Белова и Андрей Комиссаров.
Cerevrum вошел в следующие подборки JFF: soft skills, retail, custom content, virtual reality, augmented reality.
Компания c 2016 года специализируется на создании обучающих VR/AR-симуляций, ориентированных на развитие и отработку навыков soft skills, а также исследует когнитивные способности человека. Cerevrum был основан в США, штат разработки находится в Санкт-Петербурге. Летом 2019 года он привлек $2 млн от фонда Leta Capital и сооснователя Oculus.
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