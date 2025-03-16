Joby Aviation в партнёрстве с Virgin Atlantic запускает электрические аэротакси в Великобритании
Компания Joby Aviation , которая стала публичной в 2021 году, планирует начать сотрудничество с Virgin Atlantic в Великобритании. Представитель компании сообщил порталу TechCrunch, что это произойдёт после того, как Joby запустится в ОАЭ и США.
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Компания Joby надеется начать рыночные испытания в Дубае в конце 2025 года или в начале 2026 года после того, как доставит в страну свой первый самолёт eVTOL (с вертикальным взлётом и посадкой на электротяге). Компания также планировала запустить коммерческие услуги в США, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, в 2025 году, но эти сроки могут сдвинуться, поскольку Joby работает над получением необходимых сертификатов от Федерального управления гражданской авиации.
Прежде чем стартовать с пилотным проектом в Великобритании, Joby должна будет получить соответствующие разрешительные сертификаты. В июле 2022 года компания подала заявку на сертификацию самолёта Управлением гражданской авиации Великобритании.
Сделка Joby с Virgin состоялась через семь месяцев после того, как TechCrunch впервые сообщил о планах этих двух компаний работать вместе. Согласно условиям сделки, Joby станет эксклюзивным партнёром Virgin по дистрибуции авиабилетов в Великобритании.
Компания из Калифорнии также заключила эксклюзивное соглашение с авиакомпанией Delta, но партнёрство с Virgin подпадает под действие этого соглашения, поскольку Delta владеет примерно половиной Virgin.
Что дает это партнерство:
Сделка Joby с Delta позволяет клиентам получать услугу доставки премиум-класса силами местных вертолетов напрямую в аэропорт и из него. Партнерство Virgin предполагает, что будет создана аналогичная сеть посадочных площадок по всей Великобритании, что позволит пассажирам из крупных авиахабов Хитроу и Манчестер перемещаться в дальнейшие точки назначения.
Авиатакси может развивать скорость до 200 миль в час, что позволяет добраться из Лидса в Манчестер за 15 минут.
По словам представителей компаний, в будущем клиенты Virgin смогут бронировать места на самолётах Joby через приложение и веб-сайт Virgin Atlantic.
Ситуация на рынке:
Сотрудничество с авиакомпаниями — один из основных способов, с помощью которых самолеты eVTOL выходят на рынок. Главный конкурент Joby, Archer Aviation, заключил аналогичные сделки с United и Southwest.
Многие из этих сделок предполагают инвестиции: например, Delta инвестировала в Joby примерно $60 млн и планирует вложить еще $200 млн, если Joby выполнит свои обещания.
В своём заявлении Virgin сообщила, что поддержит выход Joby на рынок Великобритании, продвигая услугу среди клиентов, сотрудничая с регулирующими органами и помогая «создавать инфраструктуру для посадки в ключевых аэропортах».
eVTOL от Joby предназначен для перевозки четырёх пассажиров (помимо пилота) и небольшого количества багажа.
До крупномасштабного внедрения стартапу ещё далеко, но компания Joby заявила о своих намерениях запустить службу воздушного такси в США, Великобритании, Южной Корее, Японии, Индии и Австралии.
- Ранее в СМИ появилась информация, что власти ОАЭ вместе с Joby Aviation планируют запустить аэротакси в Дубае в 2026 году. Полет на таком такси будет стоит как минимум на 30% дороже поездки на машине.
- Также Joby Aviation запросил разрешение на первый тест воздушного такси в Сан-Франциско.
- А летом 2024 года беспилотный электровертолет-аэротакси Joby Aviation пролетел 250 км без подзарядки: это самый продолжительный полет для такого вида транспорта.
Фото на обложке: Unsplash
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