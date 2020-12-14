Маркетплейс Joom запустил прямые трансляции с обзорами товаров

Мобильный маркетплейс Joom запустил прямые трансляции в своем приложении. Площадка будет проводить эфиры самостоятельно, а также при участии магазинов и официальных блогеров. Последние смогут заработать на продажах. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Joom.

Большую часть трансляций планируется проводить в формате телешопинга — ведущие будут демонстрировать товары, объяснять их преимущества и предлагать приобрести прямо во время эфира. В Joom таким образом рассчитывают сфокусировать спрос на наиболее перспективных категориях товаров.

Часть трансляций будет проходить в формате «вопросы и ответы» при участии представителей самого Joom. Компания ответит на распространенные вопросы пользователей и поделится новостями.

Отмечается, что во время эфира зрители могут обмениваться комментариями между собой и с ведущим, а также ставить оценки трансляции. Кроме того, во время эфиров будут проводится конкурсы и розыгрыши. Каждую из трансляций можно посмотреть в записи.

По словам директора по продукту Joom Анны Лазуткиной, social e-commerce — это один из лидирующих трендов в мировой онлайн-торговле, в том числе и в России. Это же подтвердила серия пробных трансляций, которая проводилась на площадке в августе-декабре этого года. По собственным данным Joom, их посмотрели более 50 тысяч русскоязычных пользователей. Они сделали покупки на сумму около 5 млн рублей.

Продажи товаров, продемонстрированных в эфире, вырастали до 30 раз в день трансляции и в 3 раза в течение недели после нее. В Joom считают, что этот показатель свидетельствует о высоком потенциале прямых эфиров.

Начиная с 2021 года, Joom планирует проводить ежедневные трансляции. Блогеры смогут заработать долю с продаж из эфиров и постов во внутренней соцсети в размере 10%. Чтобы увеличить эффективность трансляций, Joom будет проводить обучающие тренинги для ведущих. Также будет расширена география эфиров — они станут доступны для пользователи из европейских стран.

На текущий момент трансляции доступны всем пользователям актуальной версии приложения Joom на Android. В начале следующего года они появятся в версии для iOS.

Joom — мобильный маркетплейс, который, по собственным данным, представлен более чем в 100 странах мира. Головной офис компании расположен в Латвии. Сооснователи компании: Илья Широков, Юрий Иванов и Илья Рубин. Аудитория маркетплейса составляет более 25 млн активных пользователей в месяц и более 16 млн активных покупателей в год.

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