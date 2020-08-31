В сеть попали данные банковских карт клиентов ВТБ

В открытый доступ в интернете попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom. Об этом пишет РБК.

Как сообщает газета, в телеграм-каналах распространяется файл с данными 31 тысячи карт ВТБ. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне Joom.

База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту. Также в базе есть ФИО, телефон, электронная почта и адрес проживания владельца карты.

Также в сети распространяются еще два файла с данными клиентов ВТБ — в общей сложности 49 тысяч строк. В этих базах нет платежной системы клиента, а также подробного адреса проживания — только город или населенный пункт.

Представители ВТБ сообщили, что средствам клиентам ничего не угрожает, а утекшие данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами пользователей.

В банке добавили, что проводят проверку инцидента.

На прошлой неделе ЦБ РФ и Visa сообщили об утечке данных 55 тысяч банковских карт клиентов Joom. В базе содержались сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Тинькофф Банка и других российских и зарубежных банков. Ряд кредитных организаций заблокировали скомпрометированные карты и перевыпустили их.