Приложения Сбера и Т-Банка появились в App Store 23 июня — и были удалены в тот же день

23 июня Сбер и Т-Банк выпустили новые приложения для iPhone, однако уже к вечеру они стали недоступны для скачивания в App Store. Сервис Сбера появился под названием «Семейный Онлайн», а приложение Т-Банка — под названием Toastmas. После удаления приложений банки рекомендовали альтернативные варианты установки приложений.

Сбер выпустил приложение «Семейный Онлайн», Т-Банк — Toastmas

Утром 23 июня Сбер сообщил о выходе новой версии мобильного приложения для владельцев iPhone. Сервис появился в App Store под названием «Семейный Онлайн». В банке отметили, что одной из ключевых функций приложения стала возможность совершать платежи без интернета или при нестабильном соединении с помощью сервиса «Вжух».

В тот же день новую версию приложения для устройств на iOS представил и Т-Банк. Сервис появился в App Store под названием Toastmas. В кредитной организации сообщили, что в приложении работают push-уведомления, и рекомендовали клиентам скачать его, пока оно доступно в магазине Apple.

Новые приложения исчезли из App Store за несколько часов

Вечером того же дня — 23 июня — новые приложения Сбера и Т-Банка стали недоступны в App Store.

Клиентам, которые не успели установить приложения, в банках предложили обратиться в любой офис для установки актуальной версии мобильного клиента. Также в Сбере напомнили о возможности воспользоваться выездным сервисом.

Объявление о новой версии приложения — это защита от мошенников

По оценке собеседников «Коммерсанта», публичное объявление о появлении банковских сервисов в App Store стало вынужденной мерой. Для пользователей это способ убедиться, что сервис действительно выпущен банком, а не мошенниками под видом официального приложения.

Банкам всё сложнее выпускать приложения-зеркала

Эксперты «Коммерсанта» подчеркивают, что постоянно выпускать новые версии сервисов под другими названиями банкам может быть невыгодно. Если менять только цвета и тексты, это относительно просто. Но при серьёзной переработке кода, дизайна и пользовательского сценария разработка новой версии может занимать от одного до двух месяцев.

Apple также проверяет код приложений при модерации, поэтому загрузить две одинаковые версии не получится. Более устойчивым решением для банков могут стать веб-версии сервисов: если они приблизятся по удобству к мобильным приложениям, зависимость от App Store снизится.

Контекст

С 2022 года приложения многих российских банков недоступны для скачивания и обновления в App Store. Чтобы сохранить доступ пользователей к мобильным сервисам на iPhone, банки регулярно выпускают новые версии приложений под другими названиями.

Сбер за это время публиковал в App Store приложения «СБОЛ», «Инвстр», «Учет Онлайн», «Умный Онлайн» и «Финансы Онлайн». Каждое из них выполняло функции удалённых банковских сервисов.

Т-Банк также неоднократно возвращался в App Store под новыми названиями, среди которых VibroGym App, Clanstrix, EasyCatch Sounder, U Wheels, DocStorage и Freelance Case. Как правило, такие приложения оставались доступными около суток или немного дольше, однако за это время успевали набрать миллионы скачиваний.