Россияне чаще всего берут отпуск в июле — на этот месяц пришлось 25% всех заявок на отдых от сотрудников

Каждая четвёртая заявка на отпуск в 2025 году пришлась на июль, сообщает VK Tech. В июне отдыхали 22,3% россиян, а на декабрь пришлось 21,6% оформленных отпусков. В большинстве регионов России сотрудники отдыхают летом и зимой, но в некоторых городах предпочтения другие: например, в Иркутской области сотрудники чаще берут отпуск в мае и сентябре.

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Лето — главный сезон отпусков в России, но не везде

В большинстве регионов страны сотрудники предпочитают отдыхать в июле, июне и декабре — подобные предпочтения распространены среди жителей Центрального, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов.

В ряде регионов график отпусков заметно отличается от общероссийского. Так, в Приволжском федеральном округе сотрудники предпочитают уходить в отпуск летом — в июне и июле — и в октябре. Так же распределены отпуска и в Уральском федеральном округе.

Отдельно аналитики VK Tech выделили Иркутскую область. Здесь чаще всего сотрудники уходят в отпуск в мае и сентябре.

В Дальневосточном федеральном округе абсолютным лидером по числу отпусков здесь оказался декабрь, а летний пик приходится на август.

HR-службы сталкиваются с максимальной нагрузкой летом и зимой

По словам руководителя продуктового направления VK HR Tek Михаила Юрьева, июнь, июль и декабрь остаются самыми сложными месяцами для кадровых подразделений компаний.

«Ручная обработка в таких условиях создает “узкое место” — документы задерживаются, согласующие не успевают, сотрудники не получают подтверждение вовремя. Именно в пиковые месяцы автоматизация КЭДО дает наибольшую отдачу», — комментирует Михаил Юрьев, руководитель продуктового направления VK HR Tek.

В VK Tech считают, что автоматизация кадрового документооборота позволяет снизить нагрузку на HR-службы в периоды сезонных пиков и ускорить процесс согласования отпусков.

Контекст

Ранее Яндекс Путешествия назвали самые выгодные зарубежные направления для отдыха летом 2026 года. Если учитывать одновременно стоимость перелёта и проживания, лидерами стали Белоруссия (23,1 тыс. рублей), Монголия (24,2 тыс. рублей) и Армения (25,4 тыс. рублей).

Среди самых доступных авиабилетов также оказались Армения, Азербайджан и Кипр, а перелёты в Грецию за год подешевели на 44%.