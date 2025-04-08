Капитализация Apple упала на $640 млрд после введенных пошлин Трампа

По итогам торгового дня 7 апреля капитализация технологической компании составила $2,73 млрд, а к закрытию торгов бумаги Apple стоили $181,46 (понижение на 3,7%).

Почему это произошло? По словам аналитиков, Apple является одной из наиболее уязвимых компаний в торговой войне, которую инициировал Трамп. Компания зависит от поставок из Китая, а пошлины на импорт товаров из этой страны составят 54%. Кроме того, у компании есть производственные мощности в Индии, Вьетнаме и Таиланде, но и против этих государств президент США ввел высокие пошлины, напомнил телеканал. В Apple от комментариев отказались.

Аналитики утверждают, что Apple будет вынуждена либо повысить стоимость товаров, либо взять часть допрасходов на себя, когда пошлины Трампа начнут действовать. Например, в UBS считают, что цена на iPhone 16 Pro Max в США вырастет на $350, то есть на 30% от нынешних $1,2 тыс.

Президент США анонсировал введение пошлин 2 апреля. Тарифы предусматривают несколько уровней. Например, с 5 апреля для Великобритании, Сингапура и Бразилии действуют пошлины в размере 10%, а с 9 апреля повышенные пошлины должны будут платить Евросоюз (20%), Китай (54%), Вьетнам (46%) и Таиланд (36%).

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