Кардашьян сыграла в «камень, ножницы, бумага» с роботом Optimus

Модель и блогер Ким Кардашьян опубликовала в X видео взаимодействия с роботом Optimus от Tesla, который еще недоступен широкой публике. По ее просьбе робот танцевал гавайский танец, складывал сердечко и даже сыграл с ней в «камень, ножницы, бумагу».
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После взаимодействия с роботом Кардашьян и Optimus сели в Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль, производство которого Илон Маск обещал запустить к 2027 году. Впрочем, Маск сам признается, что не всегда реалистичен в своих прогнозах — в 2019 году он предсказывал, что через год по дорогам будет разъезжать миллион роботакси от Tesla. С тех пор прошло почти пять лет.
Человекоподобный робот Optimus был представлен Tesla еще в 2022 году, а в декабре 2023 появилась новая модель — Optimus Gen 2.
Techcrunch отмечает, что во время презентации We, Robot («Мы, роботы»), прошедшей в октябре этого года, роботы Optimus, приветствовавшие гостей, не были автономными: ими управляли люди. Вполне возможно, что в общении Кардашьян и Optimus также не обошлось без участия человеческих помощников.
Кардашьян не показывает в видео поездку в Cybercab, но описывает машину как «безумную» и «сумасшедшую». Как указывает TechCrunch, отметки о том, что это реклама, в публикации Кардашьян нет, однако блогер является клиентом Tesla — ей принадлежит Cybertruck.
Фото на обложке: Around the World Photos /
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