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Создана карта для поиска российских инновационных решений

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На портале Московского инновационного кластера начал работу раздел «Карта инновационных решений». Каждая инновация в каталоге имеет описание, информацию об эффективности от внедрения, наименование и контактные данные разработчика. Об этом RB.ru сообщили в Агентстве инноваций столицы.

Создана карта для поиска российских инновационных решений

Отмечается, что целью раздела является привлечение внимания к российским инновациям. С помощью сервиса предприниматели, создающие технологичные новинки могут рассказать о себе и найти таким образом покупателей, партнеров и потенциальных инвесторов.

Все инновационные решения карты разбиты по сферам их применения. Например:

  • «Безопасность»,
  • «Строительство и капитальный ремонт»,
  • «ЖКХ»,
  • «Здравоохранение»,
  • «Социальное обеспечение»,
  • «Образование и кадры»,
  • «Экология»,
  • «Транспорт и мобильность»,
  • «Торговля и услуги»,
  • «Туризм и отдых».

Отмечается, что сервис будет синхронизироваться с одноименным онлайн-каталогом, разработанным Агентством инноваций Москвы.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, на данный момент на карту нанесено более 2,1 тысячи решений в разных областях. Планируется, что их количество будет постоянно расти. 

Разместить информацию о своей разработке на карте может любая российская компания. Для этого нужно указать ИНН организации, название и описание решения. Также потребуется дать ссылку на сайт, где можно найти более подробные сведения о продукте. Рассмотрение заявки занимает 2 рабочих дня.

Одноименная платформа «Карта инновационных решений» была запущена Агентством инноваций Москвы в сентябре 2020 года.

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Фото: Unsplash

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