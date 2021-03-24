Создана карта для поиска российских инновационных решений

На портале Московского инновационного кластера начал работу раздел «Карта инновационных решений». Каждая инновация в каталоге имеет описание, информацию об эффективности от внедрения, наименование и контактные данные разработчика. Об этом RB.ru сообщили в Агентстве инноваций столицы.
Отмечается, что целью раздела является привлечение внимания к российским инновациям. С помощью сервиса предприниматели, создающие технологичные новинки могут рассказать о себе и найти таким образом покупателей, партнеров и потенциальных инвесторов.
Все инновационные решения карты разбиты по сферам их применения. Например:
- «Безопасность»,
- «Строительство и капитальный ремонт»,
- «ЖКХ»,
- «Здравоохранение»,
- «Социальное обеспечение»,
- «Образование и кадры»,
- «Экология»,
- «Транспорт и мобильность»,
- «Торговля и услуги»,
- «Туризм и отдых».
Отмечается, что сервис будет синхронизироваться с одноименным онлайн-каталогом, разработанным Агентством инноваций Москвы.
По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, на данный момент на карту нанесено более 2,1 тысячи решений в разных областях. Планируется, что их количество будет постоянно расти.
Разместить информацию о своей разработке на карте может любая российская компания. Для этого нужно указать ИНН организации, название и описание решения. Также потребуется дать ссылку на сайт, где можно найти более подробные сведения о продукте. Рассмотрение заявки занимает 2 рабочих дня.
Одноименная платформа «Карта инновационных решений» была запущена Агентством инноваций Москвы в сентябре 2020 года.
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Фото: Unsplash
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