Карты IKEA Family и Mega Friends перестанут работать в России в декабре

Карты IKEA Family и Mega Friends прекратят работать в России 26 декабря 2022 года, всем клиентам предлагается погасить задолженности до 15 ноября, говорится на сайте «Икано-банк».
«Икано-банк» был основан в 2013 году и специализировался на потребительском кредитовании в ТЦ «Мега» и магазинах IKEA.
«Погасите задолженность до 15.11.22 или воспользуйтесь выгодным предложением нашего партнера АО "Кредит Европа Банк" по рефинансированию. Права требования по вашему договору будут переданы новому кредитору до 15.12.22, а карта перестанет работать 26.12.22», — разъясняется на сайте кредитной организации.
Уточняется, что все накопленные бонусы будут перенесены на новую карту «Кредит Европа Банка». Клиентам также предлагается погасить имеющиеся задолженности переводом с новой карты с возможностью рассрочки на полгода.
Летом 2022 года СМИ писали, что IKEA намерена выйти из банковского бизнеса в России и рассматривает перспективу продажи своей доли «Кредит Европа Банку».
В начале марта IKEA объявила, что приостанавливает работу магазинов в РФ и Белоруссии. Тогда в компании обещали оказать поддержку сотрудникам. В октябре IKEA уволила 10 из 12 тысяч сотрудников в России, объяснив решение ростом инфляции и сложной геополитической ситуацией в мире. Позднее стало известно, что компания нашла несколько потенциальных покупателей активов в России. С 24 октября они будут посещать предприятия IKEA.
Фото на обложке: Tanasan Sungkaew /
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