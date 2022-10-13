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IKEA уволила почти всех сотрудников в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IKEA уволила 10 из 12 тысяч сотрудников в России, рассказал глава управляющей ею компании Ingka Group Йеспер Бродин. Ранее сообщалось, что ритейлер хочет сохранить часть штата, чтобы была возможность вернуться на российский рынок в обозримом будущем.

IKEA уволила почти всех сотрудников в России

О крупном сокращении штата IKEA в России пишет Agence France-Presse.

Об увольнении 10 тысяч сотрудников сообщил лично глава Ingka Group – управляющей компании IKEA – Йеспер Бродин. По его словам, текущий год бросил вызов всему в миру, прежде всего из-за растущей инфляции и нестабильной геополитической обстановки.

О планах IKEA уволить часть сотрудников в России стало известно в июне. Тогда же компания сообщила о начале поиска покупателей на российские активы, в которые входят четыре завода. Чтобы была возможность вернуться на рынок России после стабилизации ситуации, IKEA намерена сохранить около 700 сотрудников.

Фото на обложке: Tooykrub / Shutterstock

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