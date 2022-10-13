IKEA уволила 10 из 12 тысяч сотрудников в России, рассказал глава управляющей ею компании Ingka Group Йеспер Бродин. Ранее сообщалось, что ритейлер хочет сохранить часть штата, чтобы была возможность вернуться на российский рынок в обозримом будущем.

IKEA уволила почти всех сотрудников в России