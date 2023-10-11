Казахстанские биржи KASE и AIX объединят в марте 2024 года

Фондовые биржи Казахстана KASE и AIX будут объединены в одну площадку в марте 2024 года, сообщает «Интерфакс-Казахстан».
По словам главы KASE Алины Алдамберген, биржи не работают по общему законодательству, а их деятельность контролируется двумя разными регуляторами, что «вызывает вопросы».
Говоря о формате объединения, Алдамберген уточнила, что KASE может предоставить AIX свои инструменты, но для этого требуется согласие регулятора второй биржи. KASE торгует как казахстанскими, так и иностранными финансовыми инструментами.
В начале сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил объединить потенциалы AIX и KASE. Это, по мнению главы государства, поспособствует росту привлекательности и развитию фондового рынка страны.
На AIX представлены бумаги российских компаний, в частности, Ozon и O’Key и «Русагро», все они получили листинг в 2023 году. В числе брокеров, которые работают на площадке, есть российские «ИВА партнерс», «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал» и БКС.
В августе российские компании, представленные на AIX, столкнулись с трудностями с началом торгов. Они не могли найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов.
Несколькими месяцами ранее, в апреле, биржа KASE потребовала от местных брокеров отделить счета россиян и белорусов от иных счетов.
Фото на обложке: Vladimir Tretyakov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
- 2 «Яндекс.Бизнес» стал доступен в Казахстане
- 3 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
- 4 Как работать с блогерами в Казахстане?
- 5 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2023
12 октября 2023
15 октября 2023