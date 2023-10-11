Казахстанские биржи KASE и AIX объединят в марте 2024 года

Фондовые биржи Казахстана KASE и AIX будут объединены в одну площадку в марте 2024 года, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

По словам главы KASE Алины Алдамберген, биржи не работают по общему законодательству, а их деятельность контролируется двумя разными регуляторами, что «вызывает вопросы».

Говоря о формате объединения, Алдамберген уточнила, что KASE может предоставить AIX свои инструменты, но для этого требуется согласие регулятора второй биржи. KASE торгует как казахстанскими, так и иностранными финансовыми инструментами.

В начале сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил объединить потенциалы AIX и KASE. Это, по мнению главы государства, поспособствует росту привлекательности и развитию фондового рынка страны.

На AIX представлены бумаги российских компаний, в частности, Ozon и O’Key и «Русагро», все они получили листинг в 2023 году. В числе брокеров, которые работают на площадке, есть российские «ИВА партнерс», «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал» и БКС.

В августе российские компании, представленные на AIX, столкнулись с трудностями с началом торгов. Они не могли найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов.

Несколькими месяцами ранее, в апреле, биржа KASE потребовала от местных брокеров отделить счета россиян и белорусов от иных счетов.

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