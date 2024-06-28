Казахстанская KASE намерена выкупить долю Мосбиржи в своем капитале

Казахстанская фондовая биржа (KASE) собирается провести переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций или продаже их третьим лицам. Площадка опасается, что наличие среди ее акционеров санкционного лица ограничит биржу в налаживании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами, пишет «Курсив».
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Продажа доли в KASE Мосбиржей необходима для «обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры, говорится в сообщении площадки.
- Минфин США 12 июня включил в SDN-list Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов евро, долларами США и гонконгскими долларами.
- На следующий день KASE заявила, что американские санкции против Мосбиржи не отразятся на ее работе. Так как доля российской площадки в капитале казахстанской недостаточно велика.
- Нацбанк Казахстана говорил о возможности выкупить долю Мосбиржи в KASE за собственные средства. Сейчас местному регулятору принадлежит 47%.
Фото на обложке: Pavel Mikheyev /
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