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Казахстанская KASE намерена выкупить долю Мосбиржи в своем капитале

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Казахстанская фондовая биржа (KASE) собирается провести переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций или продаже их третьим лицам. Площадка опасается, что наличие среди ее акционеров санкционного лица ограничит биржу в налаживании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами, пишет «Курсив».

Казахстанская KASE намерена выкупить долю Мосбиржи в своем капитале
  1. Новости

Продажа доли в KASE Мосбиржей необходима для «обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры, говорится в сообщении площадки.

  • Минфин США 12 июня включил в SDN-list Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В связи с этим Мосбиржа объявила о прекращении торгов евро, долларами США и гонконгскими долларами.
  • На следующий день KASE заявила, что американские санкции против Мосбиржи не отразятся на ее работе. Так как доля российской площадки в капитале казахстанской недостаточно велика.
  • Нацбанк Казахстана говорил о возможности выкупить долю Мосбиржи в KASE за собственные средства. Сейчас местному регулятору принадлежит 47%.

Фото на обложке: Pavel Mikheyev / Shutterstock

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