Казахстанская фондовая биржа (KASE) собирается провести переговоры с Мосбиржей о выкупе своих акций или продаже их третьим лицам. Площадка опасается, что наличие среди ее акционеров санкционного лица ограничит биржу в налаживании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями и партнерами, пишет «Курсив».

Казахстанская KASE намерена выкупить долю Мосбиржи в своем капитале

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