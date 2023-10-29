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«Лаборатория Касперского» разработала нейроморфный чип

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Лаборатория Касперского» разработала чипы, моделирующие работу человеческого мозга с минимальными энергозатратами и высокой скоростью. Компания планирует использовать нейроморфные чипы для работы искусственного интеллекта.

«Лаборатория Касперского» разработала нейроморфный чип

Как рассказал руководитель отдела перспективных технологий «Лаборатории Касперского» Андрей Лаврентьев в интервью РИА, сейчас искусственный интеллект работает в основном на графических чипах (GPU) с тензорными ядрами.

По словам топ-менеджера, у таких чипов есть не только преимущества, но и недостатки перед человеческим интеллектом. Поэтому компания начала разрабатывать нейроморфные чипы, максимально приближенные к показателям человеческого мозга.

Первое преимущество нейроморфного чипа перед GPU — меньшие энергозатраты при сохранении вычислительных мощностей. Лаврентьев рассказал, что чип «Касперского» потребляет 4 милливатта, в то время как GPU потребляет киловатты и мегаватты энергии.

«Нейроморфный чип выполняет вычисления в тысячи раз энергоэффективнее, чем GPU. С ним можно решать задачу того же дрона или робота, используя одну батарейку от часов», — добавил Лаврентьев.

Второе преимущество нового чипа — скорость: «Нейроморфный чип при использовании его с нейроморфной камерой сейчас может посчитать песчинки, которые падают в песочных часах, или капли дождя на стекле, когда он идет».

Как рассказывает представитель «Лаборатории Касперского», нейроморфный процессор в нейроморфной камере может обрабатывать 1250 кадров в секунду.

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Одна из потенциальных областей применения такой функции — контроль трафика на дорогах. Однако для массового использования технологии нейроморфные камеры должны стать дешевле, чем сейчас.

В настоящий момент компания ведет поиск партнеров и клиентов для разработки пилотных проектов с использованием нейроморфных чипов, а также производителей микроэлектроники.

«Лаборатория Касперского» инвестировала в разработку процессоров, имитирующих работу мозга, в июне этого года. Тогда компания приобрела 15% разработчика «Мотив нейроморфные технологии».

Фото: Unsplash

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