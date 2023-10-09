Китайские процессоры Loongson официально появятся в российской технике

Российская компания «Норси-Транс» начнет выпускать серверы, системы хранения данных, компьютеры и ноутбуки на китайских процессорах Loongson. Об этом «Коммерсанту» сообщил гендиректор компании Сергей Овчинников.
Топ-менеджер рассказал изданию, что компания закупила около 100 процессоров Loongson и собирается выпустить на них тестовую партию техники. Партнером станет разработчик операционной системы «Альт» компания «Базальт СПО».
Такую технику будут производить для государственных и корпоративных заказчиков, она будет включена в реестр электроники Минпромторга.
По словам исполнительного директора консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, российские компании закупят чипы Loongson 5000-й серии, по производительности сравнимые с Intel Core i5 десятого поколения.
Loongson в 2002 году основала Академия наук КНР, таким образом в Пекине хотели обеспечить альтернативу американским процессорам Intel и AMD.
В декабре прошлого года сообщалось, что китайские власти запретили поставлять процессоры Loongson в РФ.
Как рассказал собеседник издания на рынке, не только «Норси-Транс» планирует приобретать процессоры Loongson. Уже сейчас есть проекты, использующие такие чипы. Например, «Промобит», который производит технику под брендом Bitblaze.
Фото на обложке: raigvi /
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