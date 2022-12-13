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Запрет на поставки процессоров Loongson, Fix Price планирует выйти на рынки ОАЭ: главное 13 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: власти Китая запретили поставки в РФ процессоров Loongson, инвесторы стали активнее приобретать депозитарные расписки зарегистрированных за рубежом компаний, Fix Price планирует выйти на рынки ОАЭ и другие новости 13 декабря.

Запрет на поставки процессоров Loongson, Fix Price планирует выйти на рынки ОАЭ: главное 13 декабря

Россия

  • Минцифры разрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков софта: планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании. 

Мир

  • Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Финансы

  • Инвесторы стали более активно приобретать депозитарные расписки зарегистрированных за рубежом компаний, ведущих бизнес в РФ, под идею их перерегистрации в российской или дружественной юрисдикции. Дисконт по таким бумагам составляет 70–80% по отношению к цене на российском рынке.

Бизнес

  • Global Fashion Group (GFG) 12 декабря завершила сделку по продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко.
  • Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price запланировала выход на рынок ОАЭ. Большую часть товаров компания закупает в Китае.
  • «Яндекс» скоро презентует собственные электросамокаты взамен китайских Ninebot. Разработкой занимается компания Wind, которую корпорация приобрела прошлой осенью. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.
  • Потенциал увеличения производства мяса индейки и высокие цены на продукцию привлекают в бизнес непрофильных инвесторов.

Фото на обложке: SkyMediaPro / Shutterstock

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