RB.RU продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: власти Китая запретили поставки в РФ процессоров Loongson, инвесторы стали активнее приобретать депозитарные расписки зарегистрированных за рубежом компаний, Fix Price планирует выйти на рынки ОАЭ и другие новости 13 декабря.

Запрет на поставки процессоров Loongson, Fix Price планирует выйти на рынки ОАЭ: главное 13 декабря