ЕС намерен назначить еврокомиссара по санкциям, Daher после покупки испанской Inditex создаст локальные бренды для россиян, у блогеров в ноябре рост цен на рекламу составил 10–20% и другие новости 14 декабря.

ЕС намерен назначить еврокомиссара по санкциям, «МТС-Банк» первым откроет филиал в ОАЭ: главное 14 декабря