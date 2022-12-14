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ЕС намерен назначить еврокомиссара по санкциям, «МТС-Банк» первым откроет филиал в ОАЭ: главное 14 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЕС намерен назначить еврокомиссара по санкциям, Daher после покупки испанской Inditex создаст локальные бренды для россиян, у блогеров в ноябре рост цен на рекламу составил 10–20% и другие новости 14 декабря.

ЕС намерен назначить еврокомиссара по санкциям, «МТС-Банк» первым откроет филиал в ОАЭ: главное 14 декабря

Мир

  • Евросоюз планирует назначить еврокомиссара по санкциям, рассказал госсекретарь МИД Венгрии по вопросам двустороннего сотрудничества Тамаш Менцер. Он не раскрыл каких-либо деталей относительно потенциального создания института 28-го еврокомиссара.
  • Пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы в США из-за незаконной закупки электроники. Они хотели закупиться в обход американских санкций для оборонной промышленности России. 

Бизнес

  • Ливанская компания Daher после покупки испанской Inditex создаст локальные бренды для россиян. Под новыми марками будут продавать одежду и обувь.
  • «МТС-Банк» первым из российских участников рынка намерен открыть филиал в Дубае. Это значительно расширит возможности для операций по сравнению с представительством.
  • Входящая в АФК «Система» научно-исследовательская лаборатория «Система-биотех» начнет с апреля 2023 года выпускать наборы для криминалистов и специалистов в области судебной медицины.  Общие затраты на проект могут составить 205,2 млн рублей.

Медиа

  • У селебрити и макроблогеров в ноябре рост цен на рекламу составил 10–20%, у средних и микроблогеров – порядка 10%. Но рынок инфлюенс-маркетинга по итогам 2022 года ждет падение, считают участники рынка.
  • Зарубежные интернет-компании смогут обойти требование отключить рекомендательные алгоритмы. Российский интернет-бизнес борется за возможность монетизировать информацию о пользователях.

Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

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