ТЦ массово подают в суд на H&M, авиакомпании просят о полетах над Сирией: главное 15 декабря

Карина Пардаева
«ТилТех Капитал» инвестировал 290 млн рублей в производителя одежды Noun, ТЦ массово подают в суд на H&M, авиакомпании просят разрешить полеты над Сирией и другие события 15 декабря — в дайджесте RB.RU.
ТЦ массово подают в суд на H&M, авиакомпании просят о полетах над Сирией: главное 15 декабряКарина Пардаева
Финансы
- Рынок краудлендинга продолжает обновлять рекорды по выдаче займов, хотя темпы проигрывают показателям середины года. По итогам 2022 года объем выдачи может достигнуть 11,5 млрд рублей, а в следующем году удвоиться, полагают участники рынка.
Бизнес
- Российский бренд и производитель женской одежды Noun привлек в общей сложности 290 млн рублей от инвестиционного фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко.
- Торговые центры стали массово подавать иски в суд против ушедшего из России H&M. Против бренда уже зарегистрировано 15 исков. Шведская компания задолжала моллам не менее 1 млрд рублей.
- В торговых сетях «Магнит», «Лента» и «Верный» стали исчезать с полок чипсы Pringles. Ритейлеры намерены заменить их аналогами, в том числе и чипсами ростовского бренда Bruto.
- Platforma запустила маркетплейс геослоев. Сервис поможет проанализировать местность и интересы локальной аудитории.
- Разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения, а также создатель программы AutoCAD — компания Autodesk — принял решение о ликвидации своего российского юридического лица, следует из материалов «дочки» производителя.
- Крупные продуктовые ритейлеры в третьем квартале 2022 года столкнулись с замедлением роста темпов выручки по сравнению со вторым. В целом сети, входящие в топ-10, с июля по сентябрь выручили почти 2 трлн рублей.
Транспорт
- Авиакомпании просят Росавиацию разрешить полеты над Сирией. Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами в двойной регистрации, когда вслед за Турцией и Саудовской Аравией их суда отказалась впускать Иордания.
Фото на обложке: CapturePB /
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