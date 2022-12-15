«ТилТех Капитал» инвестировал 290 млн рублей в производителя одежды Noun, ТЦ массово подают в суд на H&M, авиакомпании просят разрешить полеты над Сирией и другие события 15 декабря — в дайджесте RB.RU.

ТЦ массово подают в суд на H&M, авиакомпании просят о полетах над Сирией: главное 15 декабря