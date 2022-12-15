«Росбанк» обязался сохранять прибыльность для выплат дивидендов фонду Потанина

«Росбанку», который ранее перешел в структуры российского предпринимателя Владимира Потанина, предъявлено обязательство не уходить в убыток. Также кредитная организация должна выплачивать дивиденды, рассказала РБК руководитель банка Наталья Воеводина.

Ранее «Росбанком» владела французская группа Societe Generale, которая после начала боевых действий на Украине продала актив «Интерросу» Владимира Потанина. Осенью в структуре анонсировали переход благотворительному фонду Потанина до 50% акций «Росбанка». В настоящее время 47,5% акций переданы в благотворительный фонд, еще 45% остаются за «Интерросом». Оставшиеся 7,5% выкупил банк.

После перераспределения к работе организации были предъявлены новые требования, отмечает Воеводина.



«Есть одно изменение, в KPI или наших целях, которое, наверное, стоит обозначить. Это размер чистой прибыли, которую банк должен производить для того, чтобы выплачивать дивиденды нашему основному акционеру», — поясняет она.

Поскольку главным акционером выступает благотворительный фонд, все дивиденды направят на благотворительные программы в спорте, образовании и культуре, уточняет Воеводина.

Сложившаяся акционерная структура предполагает, что банк должен соблюдать нормативы достаточного капитала и давать такой объем чистой прибыли, который позволит платить дивиденды. Таким образом, «Росбанк» не может завершать какой-либо период отчетности с убытками.

«Появился фактор размера чистой прибыли, который может позволить произвести дивидендную выплату, — мы ее должны обеспечивать. Когда мы планируем инвестиционные циклы, принимаем решения по ускоренному росту, для нас это основная отправная точка. Мы проверяем, надежно ли мы можем гарантировать выплату этих дивидендов», — резюмировала глава кредитной организации.

Наталья Воеводина возглавила «Росбанк» в начале ноября, на посту председателя правления она сменила Илью Полякова.

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